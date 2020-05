Alitalia niente aiuti da Ue: era già in crisi/ 9 miliardi a Lufthansa, 7 a Air France

Pubblicità

Niente aiuti dall’Unione europea per Alitalia. La Commissione Ue ha autorizzato 30 miliardi di sussidi pubblici per le compagnie aeree colpite dai lockdown per l’emergenza coronavirus, ma non a quelle che erano già in crisi prima della pandemia. È quanto emerso dagli emendamenti al quadro temporaneo delle regole Ue varati venerdì, che permettono agli Stati di aiutare le imprese attraverso l’acquisto di azioni e/o la sottoscrizione di obbligazioni subordinate emesse dalle società che si trovano in difficoltà. Si auspicava, dunque, questo “paracadute” per Alitalia, che invece sfuma. Ne parla La Verità, spiegando che invece a Lufthansa andranno 9 miliardi, mentre 7 dovrebbero finire ad Air France. La Commissione Ue è pronta a valutare altre misure per affrontare la situazione di Alitalia, ma non con questo strumento, cioè gli aiuti sotto forma di ricapitalizzazione. Secondo Bruxelles, non è quello adatto. Quel che non è chiaro, però, è quali siano gli altri strumenti disponibili che potrebbero aiutare la compagnia aerea.

Pubblicità

ALITALIA, NIENTE AIUTI DA UE: ERA GIÀ IN CRISI

Nel frattempo, ci si chiede cosa accadrà per quanto riguarda i voli per garantire la continuità territoriale con le isole, in particolare con la Sardegna, dove Alitalia ha il monopolio a causa del tracollo di Air Italy. Secondo Andrea Giuricin, professore di Economia dei Trasporti dell’Università Bicocca, c’è stato un errore politico: «La Regione Sardegna doveva predisporre un bando di gara e invece ha deciso di fare una proroga per tutto il 2020». Intanto l’ipotesi di un bando di cessione di Alitalia è stata sospesa, procede invece – secondo La Verità che cita fonti governative – la costituzione della newco a capitale pubblico. Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli in un Question Time al Senato ha parlato di una nuova iniezione di liquidità da 3 miliardi nelle casse di Alitalia, facendo sforare la soglia dei 10 miliardi di aiuti dello Stato alla compagnia negli ultimi 40 anni. Invece Lufthansa ha confermato la trattativa col governo tedesco per un sostegno economico da 9 miliardi in cambio di una partecipazione del 25 per cento nella compagnia. La Commissione Ue ha dato il via libera al salvataggio statale di Air France, quindi la Francia potrà dare 7 miliardi alla compagnia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA