Alketa Vejsiu, fuorionda a Sanremo 2020/ “4 minuti? Ma abbiamo un accordo!”

Alketa Vejsiu è stata la vera star della terza serata del Festival di Sanremo 2020. La conduttrice albanese è riuscita a rubare la scena anche a Georgina Rodriguez. Bellissima, preparata, sicura di sè e con una buonissima padronanza della lingua italiana, Alketa ha stregato l’Ariston senza, tuttavia, svelare la verità sulla famosa frase pronunciata poco prima dell’esibizione di Elodie, quando tutti pensavano che i microfoni fossero spenti. Mentre tornava dietro le quinte con Amadeus, infatti, si sente Alketa Vejsu dire: «4 minuti? Ma abbiamo un accordo!». Un fuorionda che ha immediatamente scatenato rumors su eventuali contrasti tra Alketa e Amadeus che, però, hanno poi spento le polemiche tornando insieme sul palco anche se Alketa con un atteggiamento più tranquillo. «Ho preso una camomilla, così parlo più lentamente…», ha aggiunto.

Alketa Vejsiu: “in Albania c’è stata una festa nazionale per me. Berlusconi? Mi piacerebbe…”

Dopo aver vissuto una serata bellissima sul palco del Teatro Ariston che ha ammirato per anni da lontano, Alketa Vejsu, ai microfoni della trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora” in onda sulle frequenze di Rai Radio 1 ha commentato l’esperienza vissuta a Sanremo 2020 svelando anche ciò che è accaduto in Albania mentre presentava la kermesse musicale accanto ad Amadeus. “Il premier albanese? Non mi ha ancora chiamato per farmi i complimenti, penso lo farà domani. In Albania c’è stata quasi una festa nazionale, mi sono veramente commossa”, ha dichiarato la conduttrice. Alketa, poi, si è lasciata andare anche ad un commento su Berlusconi: “Lo seguo non come politico ma come imprenditore, come fondatore di Mediaset” – svelando di non averlo mai conosciuto. “Le piacerebbe conoscerlo?”, le chiedono. “E perché no?”, ha risposto. Infine, su Georgina Rodriguez con cui ha condiviso il palco dell’Ariston, ha detto: “è stata molto dolce e gentile, perché i nostri camerini erano vicini”, ha concluso ai microfoni di Un Giorno da Pecora.





