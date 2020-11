All Together Now 2020, 2a puntata/ Diretta, eliminato e concorrenti: lacrime e…

ALL TOGETHER NOW 2020, ANTICIPAZIONI 11 NOVEMBRE

Dopo il successo della prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 2.821.000 spettatori con uno share del 14.8%, mercoledì 11 novembre, in prima serata su canale 5, Michelle Hunziker conduce la seconda puntata di All Together Now 2020. Il game show musicale che mette in palio 50mila euro è tornato in gioco con tante novità, in primis quella legata ai concorrenti. Dopo dure selezioni, solo 12 concorrenti sono riusciti ad arrivare davanti al muro dei cento esperti che, quest’anno, è affiancato da una giuria fissa. Durante la prima puntata, dopo un’ultima sfida che l’ha visto protagonista contro Silvia Rita Iannone che si è esibita sulle note di un brano di Nina Simone, a lasciare il programma è stato Luigi Ernani Frezza la cui interpretazione di “Nera”, hit estiva di Irama, non ha convinto il Muro umano e la giuria. Questa sera, dunque, saranno undici i concorrenti che cercheranno di conquistare l’accesso alla prossima puntata. Cosa accadrà? Andiamo a scoprirlo.

LA GARA

Sul palco della seconda puntata di All Together Bow 2020, gli undici concorrenti ancora in gara si esibiranno davanti al muro umano formato da cento esperti appartenenti al mondo della musica e dello spettacolo e che comprende anche la “giuria popolare” formata 10 volti selezionati tra le candidature arrivate via social e di fronte alla giuria formata da Anna Tatangelo, Francesco Renga, Rita Pavone e J-Ax. Le giurie commenteranno ogni esibizione a microfono aperto. Oggetto delle valutazioni delle giurie non sarà solo la voce di ogni singolo concorrente, ma anche il look o la presenza scenica. Solo chi riuscirà a conquistare la fiducia del Muro e della giuria avrà la possiblilità di conquistare l’accesso alla prossima puntata. Anche questa sera non mancheranno le emozioni con le storie personali di ogni partecipante. La settimana scorsa, la storia di Beatrice Baldaccini aveva particolarmente emozionato Anna Tatangelo. Quale giudice, invece, si commuoverà questa sera?

I CONCORRENTI DI ALL TOGETHER NOW 2020

Dopo l’eliminazione di Luigi Ernani Frezza, gli undici concorrenti ancora in gara sono: Beatrice Baldaccini (29 anni, di Lucca), Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta), Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò), Claudia Ciccateri (18 anni, di Priverno), Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato), Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano), Antonio Marino (38 anni, di Napoli), Giorgia Rizza (19 anni, di Limbiate), Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo), Savio Vurchio (52 anni, di Andria), “Gli amabili” ovvero Elena Frantini e Massimiliano Corrà (35 e 39 anni, di Varese e San Bonifacio). Al termine dell’esibizione, ciascun concorrente scoprirà il giudizio del muro che potrà essere confermato o ribaltato dalla giuria.



