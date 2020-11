All Together Now 2020/ Diretta e concorrenti: J-Ax, Rita Pavone, Renga e Tatangelo…

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA ALL TOGETHER NOW 2020

Mercoledì 4 novembre, in prima serata su canale 5, Michelle Hunziker conduce la terza edizione All Together Now. Il game show musicale che farà compagnia al pubblico per sei settimane torna con tante novità. Confermata la presenza del Muro Umano che sarà formato sempre da cento esperti di musica tra cantanti, deejay, produttori e conduttori radiofonici. Tra i cento componenti del Muro Umano ci sarà anche la “giuria popolare” composta da dieci volti selezionati tra le candidature arrivate via social. Con loro ci sarà una giuria fissa formata da J-Ax, Francesco Renga, Rita Pavone e Anna Tatangelo. Anche il cast dei concorrenti è fisso. Dodici appassionati di canto si sfidano per vincere non solo la terza edizione di All Together Now, ma anche il montepremi finale di 50mila euro.

LE NUOVE REGOLE

Cosa accadrà in ogni puntata di All Together Now 2020? Le giurie hanno la facoltà di giudicare non solo l’esibizione dei concorrenti, ma anche il look, la simpatia e la presenza scenica. Durante l’esibizione, ogni componente del muro ha la possibilità di alzarsi e cantare dando così il proprio voto al concorrente che scoprirà il giudizio del Muro al termine dell’esibizione. Il voto del Muro potrà essere confermato o ribaltato dalla giuria fissa. J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo aggiungendo o togliendo fino a un massimo di 5 punti ciascuno. Solo una volta nel corso della puntata, i quattro giudici potranno assegnare cento punti ad uno dei cantanti in gara garantendogli così non solo il passaggio del turno, ma anche 10 punti bonus nella successiva esibizione. Al termine di ogni puntata ci sarà un eliminato che salterà fuori da una sfida tra i due concorrenti che riceveranno il punteggio più basso.

ALL TOGETHER NOW 2020: I CONCORRENTI

Sono 12 i concorrenti di “All Together Now 2020”. A sfidarsi, esibendosi davanti al Muro e alla giuria fissa saranno: Beatrice Baldaccini (29 anni, di Lucca), Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta), Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò), Claudia Ciccateri (18 anni, di Priverno), Luigi Ernani Frezza (23 anni, di Napoli), Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato), Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano), Antonio Marino (38 anni, di Napoli), Giorgia Rizza (19 anni, di Limbiate), Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo), Savio Vurchio (52 anni, di Andria), e il duo “Gli amabili”, composto da Elena Frantini e Massimiliano Corrà (35 e 39 anni, di Varese e San Bonifacio).



© RIPRODUZIONE RISERVATA