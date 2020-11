All Together Now 2020/ Diretta ed eliminato: chi rinuncerà al proprio sogno?

ANTICIPAZIONI ALL TOGETHER NOW 2020 DEL 18 NOVEMBRE

Mercoledì 18 novembre, in prima serata su canale 5, Michelle Hunziker conduce la terza puntata di All Together Now 2020. Dopo l’eliminazione di Giorgia che, al termine della scorsa puntata, ha perso la sfida con Domenico che ha sfoderato tutta la sua voce conquistando la fiducia sia della giuria che del muro, questa sera, i dieci concorrenti ancora in gara torneranno ad esibirsi per cercare di strappare il biglietto che consente di partecipare alla quarta puntata e continuare la corsa verso la finale con l’obiettivo di portare a casa il montepremi di 50mila euro che sarà assegnato solo al vincitore assoluto. Dopo le prime due edizioni a cui hanno partecipato persone con la passione per il canto, in questa terza edizione, i concorrenti, pur non essendo professionisti, hanno comunque un’esperienza alle spalle. Non tutti, però, riusciranno a raggiungere la finale e, questa sera, un altro concorrente dovrà rinunciare al suo sogno.

I CONCORRENTI ALL TOGETHER NOW 2020

Dieci concorrenti saranno i protagonisti indiscussi della terza puntata di All Together Now 2020 che, con la musica e le emozioni veri dei partecipanti, ogni settimana appassionano il pubblico di canale 5. Questa sera, i concorrenti diminuiranno ancora, ma chi sarà colui che dovrà rinunciare al proprio sogno? Ad esibirsi sul palco dal game show musicale sono: Beatrice Baldaccini (29 anni, di Lucca), Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta), Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò), Claudia Ciccateri (18 anni, di Priverno), Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato), Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano), Antonio Marino (38 anni, di Napoli), Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo), Savio Vurchio (52 anni, di Andria), e il duo “Gli amabili”, composto da Elena Frantini e Massimiliano Corrà (35 e 39 anni, di Varese e San Bonifacio) che la settimana scorsa non hanno entusiasmato il muro al punto che qualcuno ha proposto anche di separarli non trovando, però, l’approvazione della giuria. Tra tutti, chi sarà eliminato?

IL MURO E LA GIURIA

Ogni concorrenti si esibisce davanti al Muro umano di All Together Now 2020formato da 100 esperti tra cui spicca anche la “giuria popolare” che è formata 10 volti selezionati tra le varie persone che hanno inviato la propria candidatura via social. Durante l’esibizione, i componenti del Muro possono alzarsi per dimostrare il proprio entusiasmo. Al termine dell’esibizione, il voto del Muro può essere confermato o ribaltato dalla giuria fissa composta da Anna Tatangelo, J-Ax, Francesco Renga e Rita Pavone. A decretare l’eliminazione, al termine della sfida finale, sono sempre il Muro e la Giuria. Questa sera, i due voti saranno uguali? Lo scopriremo nel corso della puntata.



