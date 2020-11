All Together Now 2020/ Diretta ed eliminato, Michelle Hunziker: “Nel mio cuore…”

ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 NOVEMBRE 2020

Dopo il grande successo della settimana scorsa con 3.072.000 spettatori pari al 14.4% di share, All Together Now 2020 torna in onda oggi, mercoledì 25 novembre, in prima serata su canale 5. Al timone dello show ci sarà come sempre Michelle Hunziker che, oltre a presentare i nove concorrenti attualmente in gara e che si sfideranno per conquistare l’accesso alla prossima puntata sperando di poter portare a casa la vittoria e il montepremi finale da 50mila euro, non esiterà ad intrattenere il pubblico con la sua ironia e vivacità insieme alla giuria fissa formata da Anna Tatangelo, J-Ax, Francesco Renga e Rita Pavone e che rappresenta una delle più importanti novità della nuova edizione del game show musicale di canale 5. La puntata in onda questa sera, dunque, regalerà una serata ricca di musica, divertimento ed emozioni, ma quali concorrenti saranno protagonisti della serata?

I CONCORRENTI DI ALL TOGETHER NOW

Dopo l’eliminazione di Claudia Ciccateri che, nella sfida finale della scorsa puntata contro Beatrice Baldaccini non ha convinto la giuria e il muro esibendosi sulle note di “Fireworks” di Katy Perry, questa sera, si sfideranno i nove concorrenti ancora in gara: Beatrice Baldaccini (29 anni, di Lucca), Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta), Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò), Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato), Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano), Antonio Marino (38 anni, di Napoli), Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo), Savio Vurchio (52 anni, di Andria), e il duo “Gli amabili”, composto da Elena Frantini e Massimiliano Corrà (35 e 39 anni, di Varese e San Bonifacio). A giudicare le loro performance sarà come sempre il Muro i cui componenti potranno alzarsi durante l’esibizione per applaudire e la giuria che potrà confermare il giudizio del muro o ribaltarlo.

MICHELLE HUNZIKER ENTUSIASTA DI ALL TOGETHER NOW

Quando decide di tuffarsi in una nuova avventura professionale, Michelle Hunziker lo fa con grandissimo entusiasmo ed è ciò che conferma in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Fatto Quotidiano esprime tutto il suo amore per il game show musicale. “E’ un programma pulito che ha la voglia di portare a casa un po’ di musica, fondamentale in ogni periodo difficile della storia perchè ha la capacità di portare un po’ di leggerezza”, racconta la conduttrice. “All Together Now è musica e divertimento e abbiamo deciso di portare Rita Pavone, J-Ax, Francesco Renga e Anna Tatangelo per portare un quid in più al programma”, aggiunge ancora. La Hunziker, poi, esprime la propria ammirazione per Kam “Eki” Cahayadi: “Sembra posseduto da Justin Timberlake. Non ho mai visto una roba del genere. E’ un grillo”, conclude.



