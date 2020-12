All Together Now 2020/ Diretta, eliminati: chi saranno i finalisti? Renato Zero ospite

ALL TOGETHER NOW 2020, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 DICEMBRE

All Together Now torna in onda di sabato sera prendendo il posto di Tu sì que vales 2020. Oggi, sabato 5 dicembre, Michelle Hunziker torna in tv con una nuova puntata di All Together Now 2020 che si preannuncia ricca di emozioni. Dopo il grande successo ottenuto con le prime puntate, Mediaset ha deciso di affidare il sabato sera alla squadra di All Together Now 2020 che, questa sera, decreterà i finalisti che, nella puntata di sabato 12 dicembre, si contenderanno la vittoria e il montepremi da 50mila. La semifinale di All Together Now 2020 sarà davvero speciale non solo per le emozioni dei concorrenti che tireranno fuori tutto per convincere pubblico e muro per strappare il biglietto che vale la finale, ma soprattutto per la presenza di Renato Zero, ospite speciale della serata.

I CONCORRENTI SEMIFINALISTI DI ALL TOGETHER NOW 2020

Chi saranno i concorrenti di All Together Now 2020 che riusciranno a conquistare un posto nella finale del 12 dicembre? Dopo l’eliminazione di Claudia Ciccateri che ha perso la sfida contro Beatrice Baldaccini non convincendo la giuria e il muro esibendosi sulle note di “Fireworks” di Katy Perry, questa sera, saranno otto i talenti che si sfideranno regalando grandi emozioni musicali ai telespettatori di canale 5 che stanno particolarmente apprezzando il game show musicale. I semifinalisti di All Together Now 2020 sono: Beatrice Baldaccini (29 anni, di Lucca), Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta), Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò), Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato), Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano), Antonio Marino (38 anni, di Napoli), Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo), Savio Vurchio (52 anni, di Andria).

IL MURO E LA GIURIA

Per tutti i concorrenti di All Together Now, fondamentale sarà il giudizio del muro e della giuria composta da Francesco Renga, J-Ax, Anna Tatangelo e Rita Pavone che potrà confermare o ribaltare il parere del Muro formato sia da esperti del settore musicale tra cui troviamo Alessia Fabiani, Andrea Cardillo, Giulia e Silvia Provvedi, Melita Toniolo e così via. Nel muro troviamo anche una giuria popolare formata da dieci persone scelte tra coloro che hanno inviato la propria candidatura. Chi, dunque, tra gli otto concorrenti in gara riuscirà ad arrivare in finale?



