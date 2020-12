All Together Now 2020, pagelle finalisti/ Beatrice eliminata, si schianta sul Muro Umano!

La semifinale di All Together Now si consuma con lo scontro titanico tra Beatrice Baldaccini e Silvia Rita Iannone. Anticipiamo subito il nostro disaccordo col ‘Muro Umano’, che di fatto ha decretato l’eliminazione di Beatrice Baldaccini. Certamente non una delle più brillanti, la ventinovenne di Lucca, ma capace di esprimersi in maniera straordinaria nel finale della puntata. Ottima l’interpretazione del brano di Annalisa, ‘Una Finestra tra le Stelle’. Purtroppo non le è bastato per ottenere l’accesso alla finale, dove invece ritroveremo Silvia Rita Iannone. Più riconoscibile il timbro di Beatrice, con la sua voce – seppur tardivamente – ha fatto vibrare i cuori del pubblico a casa. Voto 8, dispiace che il suo percorso sia terminato proprio in semifinale. Da Silvia Rita Iannone ci aspettiamo molto di più in vista della finale di sabato prossimo. E’ arrivato il momento di esprimere grinta e possibilmente un coinvolgimento maggiore. Voto 7.

All Together Now, pagelle finalisti: i voti ai cantanti che hanno superato la puntata

Se Silvia Rita Iannone si è dovuta giocare la permanenza ad All Together Now fino all’ultimo secondo della semifinale, Antonio Marino ha fatto subito capire di possedere i requisiti per restare al riparo dalla zona calda. Col suo carimsa e le sue qualità canore scatena il ‘Muro Umano’, peraltro sfoderando un vocione pazzesco. Ottima esibizione e accesso alla lista dei finalisti col minimo sforzo. Non avevamo dubbi, voto 8. Se la cava bene anche il ventitreenne Domenico Iervolino (7): giovane ma con capacità notevoli. Non passano inosservate ovviamente e anche lui strappa il pass per la finale di All Together Now. Savio Vurchio di Andria combatte contro le sue emozioni, vince quando canta It’s Not Unusual di Tom Jones. Voto 7,5.

All Together Now, pagelle finalisti: Alessio Selvaggio concorrente top

Semplicemente straordinaria l’interpretazione di Alessio Selvaggio, che canta ‘In Un Giorno Qualunque’ di Marco Mengoni. Alzi la mano chi non si è emozionato: impossibile o quasi non sentire nulla. Alessio scatena anche una piccola polemica tra la Tatangelo e Renga, che hanno opinioni molto differenti in merito. Lui ritiene sia stato un semplice omaggio a Mengoni, mentre lei è convinta che Alessio abbia messo del suo nel pezzo. Siamo d’accordo, perché le emozioni non sono mancate. Voto 9. Ci sono poi alcuni altri concorrenti finalisti che hanno ben figurato ma che non sono riusciti ad esprimere un “effetto wow”. Parliamo di Kam “Eki” Cahayadi e Dalila Cavalera, che non vanno oltre il 7 nelle nostre pagelle post semifinale.



