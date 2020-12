All Together Now 2020, vincitore e pagelle/ Eki trionfa, Dalila si perde sul finale

All Together Now 2020, Eki conquista la vittoria

La finale di All Together Now 2020 ha regalato non pochi colpi di scena al pubblico di Canale 5. Alla fine di una lunga gara a trionfare è stato Eki! Ma ripercorriamo la serata e le esibizioni di tutti e 7 i concorrenti. La prima ad abbandonare la gara, alla fine della prima manche, è stata Silvia Rita Iannone. La sua esibizione sulle note di “L’amore si odia” di Noemi non ha convinto giuria e Muro e il punteggio finale di 79 non le è bastato per superare la manche. VOTO 6. Sperava di arrivare fino in fondo Domenico Iervolino, che si è ritrovato nella seconda manche a duellare con il favorito alla vittoria, Eki. Di certo non ha dato il meglio si sé, né è riuscito ad esibirsi in brani proprio adatti a lui in questa finale. Per questo il nostro voto è 6. Alessio Selvaggio mostra finalmente chi è nella prima manche, con un brano, “Human”, che palesa di che pasta è fatta la sua voce. Peccato che la seconda esibizione non abbia reso altrettanto. VOTO 7. Ultimo eliminato della seconda manche è Antonio Marino. Un vero colpo di scena per il cantante che dà il tutto per tutto con l’ultima esibizione su “Almeno tu nell’universo” e commuove Muro e giudici. Non serve però a vincere contro Dalila, che viene premiata per il suo percorso. VOTO 8.

Le pagelle della finale di All Together Now 2020

La finalissima a tre di All Together Now 2020 viene giocata, quindi, tra Dalila, Eki e Savio. Quest’ultimo, dopo un inizio in sordina in questa finale, è riuscito a stupire tutti con la seconda esibizione sulle note di “It’s a man’s world”, perfettamente nelle sue corde. Peccato per il duetto non fantastico con Francesco Renga sul finale. VOTO 7. Finalissima di fuoco quella tra Eki e Dalila. Probabilmente quest’ultima non ha giocato benissimo le sue carte in quest’ultima puntata. Prima ha riportato sul palco Vasco Rossi con “Un senso”, poi “Back to black” e il duetto con Anna Tatangelo su “Ragazza di periferia”. Infine ha scelto di ricantare “Gabri”. Bene ma è mancato quel pizzico in più per conquistare la vittoria. VOTO 7.5. Concludiamo con il vincitore. L’energia e la carica di Eki sono stati continui dall’inizio alla fine. Proprio questo tratto lo ha reso un concorrente unico del suo genere. Il suo talento e la sua voglia di fare sono stati premiati a dovere. VOTO 8.



