All together now 2021 pagelle 1a puntata/ Caos sul “body positive”: il muro attacca Michelle Perera

Le pagelle della prima puntata All Together Now 2021: Michelle e la polemica sul body positive

Si è conclusa la diretta della prima puntata della nuova edizione di All Together Now 2021 con 14 concorrenti che si sono esibiti in due manche, il muro dei cento esperti di musica e la giuria composta da Francesco Renga, Anna Tatangelo, Rita Pavone e J-Ax con la conduzione di Michelle Hunziker. Il ghiaccio è stato rotto da Carola che ha cantato una canzone di Stevie Wonder con Ariana Grande, Faith la sua esibizione è stata nel complesso migliore di tante altre ascoltate questa sera (Voto 7). Il secondo concorrente della puntata è stato Giovanni che si è esibito in una canzone di Ultimo intitolata Tutto Questo Sei tu, la sua esibizione è stata molto insicura e ha totalizzato 61 punti in totale (Voto 6). La terza concorrente della serata è stata Michelle che ha portato una ventata d’aria fresca all’interno dello show di Canale 5 con una cover di Bad Girl di Donna Summer che ha subito ottenuto l’approvazione da tutto il muro che le regala i tanto ambiti 100 punti che successivamente i giudici decidono di abbassare a 95 il suo punteggio. La ragazza è apparsa grintosa e con una personalità molto forte. Dopo l’esibizione è partita una forte polemica sul body positive con Micol che dal muro attacca Michelle per come ha trattato il tema travisando del tutto un’esternazione fatta come battuta da parte della concorrente “se volete votarmi anche per la questione del body positive fare pure”. Cala il gelo nello studio. Tocca alla Hunziker stemperare gli animi e con molta classe e attenzione.(Voto 7.5).

La quarta concorrente è stata Carlotta che si è esibita in una cover di Una volta ancora di Fred De Palma con Ana Mena, la sua esibizione è stata quella che meno è piaciuta al muro e alla giuria spedendo la ragazza all’ultimo posto della sua manche, la ragazza ha dovuto affrontare la sfida finale vincendola con una bella esibizione nella canzone Back to Black (Voto 6.5). La quinta esibizione della serata è toccata a Giacomo Voli, un volto già noto al pubblico dei programmi musicali per via della sua partecipazione a The Voice 2, il concorrente ha cantato una canzone dei Queen, Somebody To Love che ha ottenuto 96 voti totali, i giudici scelgono di premiare la sua bella esibizione dandogli i 4 punti necessari per arrivare al 100 e conquistare la vetta del podio. Gaetano si è esibito in Human di Rag’n’Bone Man, la sua esibizione ha convinto tutti, il concorrente ha totalizzato dopo la sua esibizione 84 punti totali (Voto 7). L’ultimo concorrente della prima manche di All Together Now 2021 è stato Michelangelo Falcone che si è esibito in una cover di Girls Like You dei Maroon 5 con Cardi B, la sua sicurezza sul palco ha stupito tutti i giudici che l’hanno premiato con un punteggio totale di 83 (Voto 7).

All Together Now 2021, le esibizioni della seconda manche della puntata

La seconda manche di All Together Now 2021 è iniziata con il botto grazie all’esibizione di Samir Abass che si è esibito in una cover di Heart Song di Michael Jackson che ha ottenuto 93 voti da parte del muro, il ragazzo è riuscito a raggiungere il tanto ambito 100 grazie ai voti di Rita Pavone e J-Ax (Voto 7.5). Priscilla è la seconda concorrente della seconda manche che ha scelto di cantare Anche Fragile di Elisa, un’esibizione che non convince il muro che le da 52 punti, con l’intervento dei giudici tra voti dati e voti tolti la ragazza totalizza 56 punti. (Voto 6.5). Il terzo concorrente si chiama Matteo, un giovane vigile urbano che si esibisce in una cover del trio Il Volo, Grande Amore. La sua esibizione è stata rovinata da una stecca presa dal ragazzo per via della troppa emozione, la sua esibizione totalizza 52 punti, speriamo che nelle prossime puntate riesca a far vedere il suo talento senza stonature (Voto 6).

Dopo Matteo è stato il turno di Jalisse che ha stupito il muro con una cover di Ben E. King, Stand By Me inserendo anche all’interno una strofa rap scritta da lei. La sua esibizione ha stupito in positivo anche tutti i giudici che in lei hanno visto una vera artista (Voto 8). Un altro concorrente che ha stupito la giuria è stato Vincenzo che ha cantato Un milione di cose da dirti di Ermal Meta ottenendo 98 punti da parte del muro arrivando a 100 grazie ai voti di Anna Tatangelo (Voto 8). Le ultime due concorrenti della seconda manche non hanno stupito molto il muro, dopo Vincenzo è stato il turno di Gloria che si è esibita in una cover de La rappresentante di Lista, Amare. (Voto 6.5). Il compito di chiudere la prima puntata di All Together Now è toccato a Alice che si è esibita in una cover di I Think what you wait di Dua Lipa, la sua è stata l’esibizione meno votata di tutta la manche caratterizzata da errori e insicurezze che le sono costate la sfida finale dalla quale è risultata sconfitta e ha dovuto abbandonare la gara (Voto5).

Il voto ai giudici per la prima puntata di All Together Now 2021

Per questa edizione di All Together Now 2021 la giuria è stata composta da Francesco Renga nei panni del giudice cattivo, i suoi giudizi sono stati obiettivi anche rispetto alla totalità delle esibizioni, molto spesso ha voluto abbassare il voto totale dell’esibizione o confermare il giudizio del muro, se fosse stato per lui questa sera non ci sarebbero stati 100 (Voto 7). Anna Tatangelo questa sera ha acceso i riflettori su di se per via di una piccola polemica con un membro del muro sugli occhiali da sole, mentre per il resto è stata una giudice obiettiva, ma più di manica larga rispetto a Renga (Voto 7). Rita Pavone è una donna schietta, ha detto ciò che pensava a tutti i concorrenti, senza paura di sembrare cattiva (Voto 7), Anche J-Ax ha avuto una serata coerente con gli altri giudici, ma è stato colui che più ha concesso il massimo dei punti, 5, per permettere ai concorrenti di arrivare in alto (Voto 7). Michelle Hunziker è stata una presentatrice degna di nota, con una parola di conforto per tutti i concorrenti che non avevano avuto una bellissima esibizione e anche per coloro che l’hanno stupita. Notevole il tributo a Raffaella Carrà in cui si è esibita assieme ad Anna Tatangelo e Rita Pavone (Voto 8).



