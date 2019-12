All Together Now, 3a puntata/ In semifinale Gino, Giuliana, Armonium ed Eugenio

Si è conclusa la terza puntata di “All Together Now“, il game show musicale di successo condotto da Michelle Hunziker con la complicità di J-Ax nella prima serata di Canale 5. Ospiti speciali del muro umano Anna Tatangelo e Cristiano Malgioglio, che sono stati parte attiva della serata. Anche loro, infatti, hanno contribuito alla scelta dei tre semifinalisti che ritroveremo nella semifinale a cui si è aggiunto sul finale anche il ripescato della puntata scelto dal capo giudice del muro J-Ax. Il terzo appuntamento del game show ha regalato tantissimi momenti di spettacolo: dalla performance di Gino Scannapieco, 38 anni da Casoria fino a quella di di Enrico Bernardo che fa il miracolo convincendo tutto il muro e conquistandosi così l’accesso diretto alla finale. Uno dei momenti più toccanti della puntata è stata l’esibizione di Ketty, l’artista di strada che ha fatto della sua passione per il canto un mestiere.

La storia di Ketty a All Together Now

Ketty si è esibita sulle note di una canzone di Marco Mengoni, ma la sua disabilità è passata in secondo piano dinanzi alla sua splendida voce. “Cosa provi quando canti?” le chiede Michelle Hunziker con la ragazza che risponde: “mi sento privilegiata per raccontare i miei stati d’animi perchè grazie alla mia voce li vedo, li amplifico e li vedo. Da qualche anno mi esibisco per strada, faccio l’artista di strada in centro a Roma, cantare per strada è meraviglioso perchè la gente si ferma, a volte balla con te, canta con te, i bambini sono meravigliosi. E’ un’emozione fortissima, è bello cantare per strada”. A prendere la parola è J-Ax, il giudice del muro umano di All Together Now: “tu sei la dimostrazione dell’importanza della musica nella vita”. Anche Anna Tatangelo commenta entusiasta la performance di Ketty: “è arrivato il suo amore per la musica, l’istinto che metti nel canto si sente che è una cosa che hai dentro, io ho avuto i brividi, sei stata veramente brava”. Parole di stima anche da Iva Zanicchi: “quando si canta la cosa principale è saper trasmettere, che quello che dici ti arrivi al cuore, puoi anche stonare, ma è importante che arrivi al cuore, tu arrivi”. Sul finale J-Ax le domanda: “cosa faresti con i 50mila euro?” e lei risponde: “aprirei un B&B accessibile per tutti”.

All Together Now, ecco i semifinalisti della terza puntata

La terza puntata di All Together Now prosegue con gli Armonium e con Enrico Bennardo che fa il miracolo e conquista 100 punti passando così automaticamente alla finale del game show. La performance del 47 anni di Nola colpisce la giuria e fa emozionare Cisco che a stento trattiene le lacrime: ” i genitori non volevano, loro lo fanno per amore. Il fatto di dare un lavoro sicuro nel loro cuore lo fanno nell’amore, in Italia si crede poco nelle carriera alternative, quella di un’artista che spesso è una persona sensibile e soffre molto per questo”. Poi è la volta di Giuliana Danzè: che bella voce dice Michelle, ci hanno messo un pò, ma poi si son alzati. 92 punti per la Malgioglio “grande voce da vendere, alcune imperfezioni, ma sei brava, nella parte finale mi hai commosso”. Poi è la volta di Matteo Mastracco, 33 anni da Terracina che conquista i 100 del muro umano accedendo così automaticamente alla finale. Dopo tutte le performance arriva il momento delle sfide per i sei concorrenti vincitore delle due manche. La prima sfida è tra Eugenio Amato e Gino Scannapieco. Una sfida davvero dura come precisa anche J-Ax “mai vista una sfida con note così alte. Eugenio tu sei un personaggio, vieni vestito come uno della casa di carta e te ne sbatti, Gino io ti vorrei vedere e spaccare bicchieri con la voce di Mariah Carey”, ma lui canta gli Europe. Alla fine passa Gino con 83 punti. La seconda sfida è tra Amato Scarpellino e Giuliana Danzè. Per Malgioglio lei ci ha messo qualcosa in più, ma anche Anna Tatangelo è dalla sua parte: “lei ha spaccato, è la mia percezione”. Passa il turno Giuliana Danzè. Infine la terza sfida è tra Armonium e Mario Gaggiano. Passano il turno gli Armonium con 81 punti. Sul finale poi è il momento del ripescaggio da cui ne esce vincitore Eugenio Amato.



