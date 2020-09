All Together Now cambia: giuria con Michelle Hunziker/ Arrivano Renga, Tatangelo e…

All Together Now, il game show musicale in cui persone comuni con la passione per il canto si mettono in gioco esibendosi di fronte ad esperti del settore, tornerà presto in onda. Diversamente dalle prime due edizioni che hanno portato a casa ascolti altalenanti, tuttavia, la nuova edizione di All Together Now che dovrebbe andare in onda in autunno, presenterà delle novità. A svelare tutto è Davide Maggio secondo il quale, oltre a Michelle Hunziker, ci sarà una vera e propria giuria che giudicherà i concorrenti. Giuria che sarà formata da J-Ax che ha guidato il muro dei cento giudici nelle precedenti edizioni e a da tre cantanti molto amati dal pubblico. Si tratta di Francesco Renga, Anna Tatangelo e Rita Pavone che affiancheranno Ax, ma quale sarà il loro ruolo?

ALL TOGETHER NNOW, LE NOVITA’ DELLA NUOVA STAGIONE

Quale sarà il ruolo della giuria speciale formata da J-Ax, Francesco Renga, Anna Tatangelo e Rita Pavone? Per ora, non si sa molto e, probabilmente, sarà necessario aspettare le anticipazioni ufficiali per scoprirlo. Tuttavia, la presenza della giuria speciale accanto a Michelle Hunziker non sarebbe la sola novità della nuova edizione di All Together Now. Stando sempre a quello che si legge sul sito di Davide Maggio, infatti, ci dovrebbe essere anche un cast fisso di concorrenti. Novità importanti, dunque, per il game show musicale affidato alla conduzione di Michelle Hunziker che, già nelle precedenti edizioni poteva contare sulla presenza di ospiti importanti appartenti al mondo della musica.



