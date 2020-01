ALL TOGETHER NOW 2, FINALE/ Vincitore, diretta: Dodi Battaglia, 12 finalisti e…

ALL TOGETHER NOW 2: DIRETTA PUNTATA FINALE

Manca davvero poco alla finale di All together now 2: fra pochi minuti, dodici concorrenti in tutto gareggeranno per una sfida senza precedenti che regalerà a uno di loro il montepremi di 50 mila euro. Chi vincerà? In attesa di scoprire chi riuscirà a scalare il muro, cresce l’attesa sui social dove i telespettatori sono già pronti a commentare l’appuntamento conclusivo. Assieme a loro, anche alcuni fra i cento partecipanti del muro, che su Twitter continuano a dare appuntamento a stasera. “Questa sera grande finale di ATN”, scrive Susanna Gecchele, una delle voci che compongono la giuria, “noi Giudici siamo pronti per la finale! – aggiunge la giurata – a tra poco…”. A ricordare l’appuntamento di stasera è inoltre un grande protagonista della musica italiana, Dodi Battaglia, che dal suo profilo Twitter ha annunciato la sua presenza nella gara musicale di Canale 5: “Questa sera sarò ospite del game show “All Together Now”, condotto da Michelle Hunziker e J-Ax”, si legge sul suo profilo ufficiale. (Agg. di Fabiola Iuliano)

ANTICIPAZIONI FINALE ALL TOGETHER NOW, PUNTATA 2 GENNAIO 2020

La gara musicale di All Together Now si avvia alle battute finali e fra poche ore scopriremo chi, tra i finalisti che hanno conquistato il favore del muro, potrà stringere in mano il primo premio di 50 mila euro. Sarà, per i talentuosi cantanti ancora in gara, l’occasione per esibirsi ancora una volta di fronte ai cento elementi che compongono il muro, anche questa sera arricchito da ospiti molto noti nel mondo dello spettacolo. Ad accompagnare Michelle Hunziker e J-Ax, rispettivamente nei ruoli di conduttrice e capo della giuria, ci saranno infatti la modella ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi Youma Diakite, la modella cubana naturalizzata italiana Ariadna Romero e una delle voci più amate del panorama musicale italiano, l’ex chitarrista e cantante dei Pooh, Dodi Battaglia. Arricchiranno il parterre il noto tenore italiano, nonché ex coach del serale di Amici, Vittorio Grigolo e il cantautore Gigi d’Alessio, reduce dall’esperienza su Rai 1 con lo show 20 anni che siamo italiani.

TUTTI I FINALISTI DI ALL TOGETHER NOW

Sono in tutto sette i concorrenti che nelle puntate di All Together Now si sono aggiudicati un posto di primo piano nella finale dopo aver conquistato i preziosissimi 100 punti del muro. Solo in cinque, invece, lo scorso 26 dicembre, hanno ottenuto un lasciapassare alla serata conclusiva, dopo aver duellato nel corso di un’agguerritissima sfida semifinale. Chi tra loro riuscirà ad avere la meglio nella finale in onda questa sera? I loro nomi, lo ricordiamo, sono Domenico Prezioso, Sonia Mosca, Lorishen Umali, Rosetta Falzone, Enrico Bernardo, Arianna Cleri, Matteo Mastracco, Carmine Cirillo, Giovanni Saccà, Nicola Gargaglia, Giuliana Danzè, Gaia Di Fusco e Federico Martello. A decretare il loro destino, nello show di canale 5, sarà ancora una volta il parere del muro, con il contributo delle star che nel corso della serata si alterneranno accanto a Michelle Hunziker e J-Ax.

ALL TOGETHER NOW: CONCORRENTI E DIRETTA

Non è stato facile per i finalisti di All Together Now, approdare alla finale che andrà in onda questa sera su Canale 5. Nella semifinale in onda lo scorso 26 dicembre, lo ricordiamo, Federico Martello è il concorrente che è riuscito a collezionare il punteggio più alto, esibendosi sulle note di “Meraviglioso”. Tra i cantanti già noti, che si sono classificati e che questa sera duelleranno per l’ambito primo posto, ritroviamo una vecchia conoscenza di Amici: stiamo parlando di Nicola Gargaglia, che nel corso della sua esibizione è riuscito a emozionare Beppe Vessicchio, suo insegnante di musica nella scuola di Maria de Filippi e ospite nel programma di Michelle Hunziker. Anche stasera, la sfida finale di All Together Now, prevista per le ore 21.20, potrà essere seguita in diretta su Canale 5 o in streaming, collegandosi a Mediaset Play sul pc o sui dispositivi mobili. Per commentare la puntata sui social, invece, l’hashtag ufficiale è #alltogethernowitalia.



