ALL TOGETHER NOW/ I 5 finalisti sono Carmine, Nicola, Giuliana, Gaia e…

All Together Now volge al termine. Dopo le quattro puntate andate in onda finora, giovedì prossimo sarà finalmente la volta della finale. Al timone dell’ultima, come al solito, ci saranno Michelle Hunziker e J-Ax, che nel corso di questa stagione si sono distinti come coppia di conduttori inaspettatamente bene assortita. Ma anche il muro ha sdoganato parecchi personaggi interessanti, ognuno con la propria identità personalissima e una formazione che quasi in tutti i casi rappresenta un valore aggiunto. Tra i ‘mattoni’ troviamo il cantante (Mietta, Silvia Mezzanotte) e il fratello del cantante (Marco Ligabue), lo youtuber (Surry) e il paroliere (Cristiano Malgioglio). Ma la vera ‘chiave di (s)volta’, questa sera, è Beppe Vessicchio, il maestro noto per aver preso parte a innumerevoli edizioni di Sanremo e – di fatto – una delle colonne portanti della musica italiana trasposta sul piccolo schermo.

I finalisti di All Together Now

All Together Now non è un talent show, ma un game show musicale. Come tale, non si propone di premiare il cantante tecnicamente più virtuoso. Ci sono però dei veri talenti che vanno trattati come si deve, anche se forse hanno sbagliato programma. Tra questi, per esempio, figura il tenore Giovanni Saccà, che esce immeritatamente di scena scalzato da Federico Martello. Certo, anche il concorrente sulla sedia a rotelle aveva tutte le carte in regola per giocarsi (e vincere) la finale. Ma magari, un confronto tra due concorrenti alla pari per bravura, avrebbe intrattenuto un pochino di più. A parte il già citato Federico, si contenderanno la vittoria nella prossima puntata anche Carmine, Nicola, Giuliana e Gaia.

All Together Now: Federico vincitore?

Il finalista da tenere d’occhio è senza dubbio Federico. Per lui, vincere All Together Now sarebbe un modo per riscattarsi agli occhi di chi diceva che non ce l’avrebbe mai fatta. A partecipare; figuriamoci a vincere. Fin da quando è piccolo, infatti, Federico fa i conti con una disabilità motoria che lo costringe sulla sedia a rotelle. È sua madre, stasera, a spingerlo ‘virtualmente’: anche se lei non è presente fisicamente, ci sono le sue parole. Il ragazzo non potrà mai dimenticare quella volta che uscirono insieme e lui sentiva gli occhi di tutti puntati a dosso. La mamma gli disse: “Oggi ti guardano, domani ti sorridono”. Da quel momento, Federico non ebbe più paura di mostrarsi in pubblico. Per lui vuol dire tanto già solo cantare su quel palco: Federico, infatti, è stato ostacolato anche da alcuni addetti ai lavori nel mondo dello spettacolo. J-Ax fa riferimento proprio a questo, nel suo giudizio su di lui: “Mentre tu sei qui, adesso, quelle persone di seguono da casa”. E questo è tutto dire.



