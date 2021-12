All Together Now Kids 2021/ Puntata di Natale: 15 giovani cantanti si sfidano sul palco

All Together Now Kids, la puntata speciale per il Natale

L’appuntamento settimanale con All Together now 2021 si è concluso da poco con la vittoria di Giacomo Voli, ma il programma ha ancora una sorpresa in serbo per tutti i suoi spettatori con una puntata speciale in occasione del Natale di All Together Now Kids in cui i protagonisti saranno 15 piccolissimi cantanti di età compresa tra i 6 e i 12 anni.

La puntata speciale di All Together Now Kids vedrà sempre alla conduzione Michelle Hunziker con la solita giuria composta da J-Ax Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e dal Muro Umano. I piccoli concorrenti che interpreteranno i più grandi successi della musica italiana e internazionale e al termine di ogni esibizione riceveranno un dono: un buono valido per l’acquisto di prodotti utili alla loro formazione culturale.

All Together Now Kids: spazio al repertorio di canzoni natalizie

Durante la puntata speciale natalizia di All Together Now – Kids i quattro giudici si esibiranno assieme alla conduttrice con un repertorio di canzoni natalizie tra le più famose e amate da tutto il pubblico. Tutti i giovanissimi partecipanti riusciranno sicuramente a conquistare l’appoggio del muro e dei giudici.

La puntata speciale di All Together Now – Kids andrà in onda la sera del 25 dicembre in prima serata a partire dalle 21:20 su Canale 5 e sarà anche disponibile in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

