All Together Now, replica 3 puntata/ Concorrenti: eliminata Claudia Ciccateri

All Together Now, anticipazioni della seconda puntata in replica

Questa sera, mercoledì 28 luglio, in prima serata su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con le repliche della terza edizione di “All Together Now – La musica è cambiata”, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker. Sul palco di “All Together Now” continua la sfida tra i 10 concorrenti rimasti in gara per aggiudicarsi il premio finale di 50mila euro. Le loro performance saranno valutate dalla giuria vip composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. Come sempre anche il Muro Umano, composto da personaggi del mondo dello spettacolo, esprimerà il suo giudizio alzandosi in piedi e scatenandosi sulle note delle esibizioni. Da quest’anno è presente anche la “giuria popolare”, ovvero dieci volti selezionati tra le candidature arrivate via social. Il giudizio del Muro potrà essere confermato o modificato dai quattro giurati. Solo chi riuscirà a entusiasmare ed emozionare le giurie potrà proseguire il suo percorso ad “All Together Now”.

I concorrenti e la gara della terza puntata All Together Now

I 10 concorrenti che si sfideranno durante la terza puntata di “All Together Now – La musica è cambiata” sono: Beatrice Baldaccini (29 anni, di Lucca), Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta), Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò), Claudia Ciccateri (18 anni, di Priverno), Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato), Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano), Antonio Marino (38 anni, di Napoli), Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo), Savio Vurchio (52 anni, di Andria), e il duo “Gli amabili”, composto da Elena Frantini e Massimiliano Corrà (35 e 39 anni, di Varese e San Bonifacio). Ovviamente, essendo una replica, sappiamo già che a lasciare lo show sarà Claudia Ciccateri, 18enne di Priverno. La giovane, molto nota sui social, ha cantato il brano “Ciclone” di Takagi e Ketra con Elodie.

