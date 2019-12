All Together Now, semifinale/ Finalisti e diretta: Carmine Cirillo il primo vincitore

ALL TOGETHER NOW 2019: DIRETTA SEMIFINALE

Eugenio Amato rompe il ghiaccio nella semifinale di All Together Now. “A guardarti, non si direbbe che tu abbia il funk, ma è proprio così”. Per questo motivo, J-Ax si alza. Ma il maestro Beppe Vessicchio no: a suo dire, questo brano disco aveva una vena melodica tranquillamente evitabile. Con il maestro nel muro, questa sera, è dura spuntarla. Ma quando entra in scena Carmine Cirillo, lo sfidante diretto di Eugenio, Beppe si lascia coinvolgere e trascinare dal ritmo. “Mi sono alzato perché l’ho visto molto a suo agio”, fa sapere Vessicchio. Ax: “A me piace sempre il contrasto, in Carmine. È come un torrone: a guardarlo, sembra uno di quelli che ti spaccano i denti, ma poi è morbidoso”. Il vincitore della prima sfida è proprio lui, Carmine, che si aggiudica la finale e la possibilità di vincere 50mila euro. Dopo la proclamazione da parte di Michelle Hunziker, è la volta del duetto della brava Rosetta con Iva Zanicchi. (agg. di Rossella Pastore)

LA SEMIFINALE DI ALL TOGETHER NOW

La penultima puntata di All Together Now inizia con J-Ax che intona un canto natalizio. L’atmosfera è proprio quella del 26 dicembre, se non di più: “C’è troppa gioia natalizia per essere il giorno dopo Natale. #AllTogetherNow”, commenta qualcuno su Twitter. Ma J-Ax non è l’unico a cantare, per inaugurare come si conviene questa semifinale. Michelle Hunziker, infatti, introduce prontamente il primo ospite della serata: il rapper Grido. “Va bene che è Natale, e il Natale bisogna passarlo in famiglia, ma così…”. Ax è entusiasta per la presenza in studio del suo caro amico (fratello?) Grido. E lo è anche il pubblico social, in trepidazione per quello che sta per succedere. “Divano, Tv, copertina, gatto, flebo di amaro per digerire i pasti delle ultime 48 ore. Ok, sono pronto per #AllTogetherNow”. Qualcuno si sofferma sui protagonisti, che abbiamo intravisto nelle prime inquadrature: “Vedere il Maestro Vessicchio in mezzo al muro di #AllTogetherNow con tutti partecipanti vestiti da Natale fa subito Santa Claus”. Riguardo al programma in generale, un altro si lamenta: “Ma qualche puntata in piú no? Si puó dire che é iniziato ieri e già questa é la semifinale #AllTogetherNow”. (agg. di Rossella Pastore)

ALL TOGETHER NOW, OGGI 26 DICEMBRE PUNTATA NATALIZIA!

Giovedì 26 dicembre, in prima serata, Canale 5 trasmette la quarta puntata della seconda edizione di All Together Now. Michelle Hunziker è pronta ed emozionata a portare in scena una puntata davvero molto speciale: quella di questa sera sarà infatti la semifinale di questa edizione, come ricordato anche dalla conduttrice nelle stories postate poche ore fa su Instagram. Ma non è tutto: approfittando di questa giornata di festa, tutti i concorrenti in gara e gli ospiti del Muro saranno vestiti a tema natalizio. Una puntata davvero imperdibile che potrebbe infatti ottenere un nuovo boom di ascolti. Ricordiamo infatti che All Together Now, nella puntata di giovedì scorso, 19 dicembre, ha superato i 2,5 milioni di media spettatori pari al 14,7% di share, un risultato che ha permesso a Michelle Hunziker di vincere la sfida con Amadeus e il suo Sanremo Giovani che su Rai1 ha infatti registrato una media di 2,3 milioni con il 13% di share.

ALL TOGETHER NOW: I SEMIFINALISTI

Oggi, nella serata di Santo Stefano, va in onda la quarta puntata di All Togheter Now. Si tratta della semifinale che vedrà in gara, pronti ad accaparrarsi un posto da finalista, quattro concorrenti: Gino, Giuliana, Gli Armonium ed Eugenio, che è stato ripescato sul finale da J-Ax. Intanto Michelle Hunziker è carichissima e al settimo cielo per questa nuova puntata tutta a tema natalizio. Su Instagram la conduttrice ricorda l’appuntamento, i semifinalisti e dichiara: “Domani, a Santo Stefano, c’è una puntata di Al Together Now che non vi dico neanche! Tutti vestiti da renne, da Babbi Natale, canteremo tutte le canzoni di Natale… abbiamo i concorrenti carichi! È la semifinale e andremo a scegliere i nostri finalisti!” Appuntamento, dunque, alle 21.30 circa su Canale 5.



