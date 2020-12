All Togheter Now non va in onda/ Stasera in onda su Canale 5 Il Silenzio dell’Acqua 2

All Togheter Now non va in onda stasera, 2 dicembre 2020, con Mediaset che ha deciso improvvisamente di rivedere pesantemente il suo palinsesto. Su Canale 5 infatti vedremo Il Silenzio dell’Acqua 2, la serie tv con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti cederà il suo venerdì sera al Grande Fratello Vip 2020. Il reality show condotto da Alfonso Signorini si troverà dunque a riprendere in mano le due serate a settimana dall’inizio di dicembre, cosa che era stata sospesa momentaneamente con la decisione di prolungare l’avventura dei protagonisti della trasmissione ancora a lungo. E quando rivedremo il programma condotto da Michelle Hunziker? Le semifinali e la finale del talent show con protagonista il muro saranno trasmesse di sabato sera, lasciato libero nel palinsesto da Tu si que vales che settimana scorsa si è concluso.

All Togheter Now non va in onda, la scelta di Mediaset

Questo cambio di programmazione di Mediaset che non manderà in onda stasera All Togheter Now conferma una tradizione un po’ particolare per la trasmissione di Canale 5. Il talent show condotto da Michelle Hunziker è arrivato alla terza edizione e già in passato ha subito alcuni cambiamenti improvvisi. Nella prima edizione, andata in onda dal 16 maggio al 20 giugno del 2019, dallo Studio 5 Voxson di Roma abbiamo seguito la trasmissione sempre e comunque di giovedì con la vittoria finale di Gregorio Rega. Lo share è stato attorno al 16% con la media degli spettatori sopra i 2.6 milioni. Nella seconda stagione invece c’è stato un cambio, proprio come in questa, con la trasmissione che ha viaggiato da mercoledì a giovedì. In quel caso a vincere fu Sonia Mosca con una media dello share poco al di sotto del 15% e con 2.5 milioni di telespettatori.



