Alla ricerca della stella del Natale/ Su Italia 1 il film con Vilde Marie Zeiner

Alla ricerca della stella del Natale, il film nel pomeriggio di Italia 1

Alla ricerca della stella del Natale è un film del 2012 di genere avventura e fantastico, che andrà in onda su Italia 1 il 27 dicembre alle ore 16.30. Il film è stato diretto da Nils Gaup, prodotto da Jan Eiriki Langoen e da Sigurd Mikal Karoliussen.

La sceneggiatura è stata curata da Camilla Krogsveen con la casa di produzione Moskus Film, Storm Rosemberg e Film Fund FUZZ. Gli attori principali del cast sono Vilde Marie Zeiner, Anders Baasmo Christiansen, Stig-Werner Moe, Agnes Kittelsen, Jakob Oftebro, Eilif Hellum Noraker, Evy Kasseth Røsten, Knut Walle, Jarl Goli, Trond Høvik, Andreas Cappelen, Kristin Zachariassen e Sofie Asplin. Il film è di origine norvegese, prodotto in questa lingua e ambientato in Norvegia. Alla ricerca della stella del Natale è un remake del film Reisen til julestjernen del 1976.

Alla ricerca della stella del Natale, la trama del film

Il film Alla ricerca della stella del Natale si apre con una leggenda, che racconta la storia di Gulltupp, la figlia di un re, denominata la principessa Capelli d’oro, che era partita alla ricerca della stella del Natale nel bosco, ma scompare. Appresa la notizia, la regina muore dal dolore e il re manda una maledizione alla stella, rendendo il suo regno buio e freddo.

Il solo modo per spezzare il maleficio sul regno è quello di ritrovare la stella del Natale per farla splendere in cielo prima che le campane del Natale si facciano sentire. Nove anni dopo, il re conosce una giovane ragazza di nome Sonja in fuga da alcuni ladri, e la incarica di trovare la stella del Natale.

Fino ad allora il sovrano del regno aveva fallito, poiché veniva ostacolato da un Conte e da una strega cattiva che avevano lo scopo di impossessarsi del regno. Sonja intraprende il viaggio e dovrà superare una serie di ostacoli, conoscendo pure la strega che la ostacolerà nel cammino con le sue magie. La ragazza sarà aiutata da un gruppo di simpatici elfi e da un orso bruno alla ricerca dell’unica persona che può aiutarla, ossia Babbo Natale











