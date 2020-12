Alla ricerca della stella del Natale/ Su Italia 1 il film norvegese di Nils Gaup

Oggi, mercoledì 23 dicembre 2020, alle 16.15 su Italia 1 va in onda “Alla ricerca della stella del Natale”, pellicola norvegese del 2012. Il film è basato sull’opera teatrale “Reisen til julestjernen” di Sverre Brandt del 1924 ed è il remake dell’omonimo film del 1976. Nel 2012, in Norvegia il film fu un vero e proprio successo, piazzandosi al quinto posto tra i film più visti dell’anno alle spalle di “Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato (The Hobbit: An Unexpected Journey)”. Il regista è Nils Gaup, una vera celebrità nel suo paese, conosciuto per “L’arciere di ghiaccio (Ofelas)” e “Naufragio (Haakon Haakonsen)”. Come attore, Nils Gaup è apparso in “Il mondo di Horten (O’Horten)”, lungometraggio norvegese del 2007 selezionato per la sezione “Un Certain Regard” del 61º Festival di Cannes.

Alla ricerca della stella del Natale, la trama del film

La principessa Gulltopp, figlia di un re, scompare dopo essersi recata nel bosco alla ricerca della leggendaria stella del Natale. La regina muore di dolore e il Re (Anders Baasmo Christiansen) maledice la stella, lasciando che un buio freddo cali inesorabile sul suo regno. L’unico modo per ritrovare la principessa e spezzare la maledizione, è far brillare la stella nel cielo prima che le campane di Natale suonino a festa. Da nove anni, il sovrano non riesce a compiere l’impresa, ostacolato da un avido Conte e da una strega malvagia che vogliono impadronirsi del regno. Quando ogni speranza sembra perduta, la giovane Sonja (Vilde Zeiner), per sfuggire a una banda di ladri che le dà la caccia, si rifugia nel castello del re. La coraggiosa ragazzina si offre di trovare la stella del Natale per spezzare la maledizione. Guidata da un gruppo di elfi, a cavallo di un valoroso orso bruno, Sonja si reca sulla montagna del nord da Babbo Natale, l’unico che può aiutarla.



