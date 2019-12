Alla ricerca della stella di Natale/ Film fantasy su Italia 1: la trama (24 dicembre)

Il palinsesto televisivo di Italia 1 prevede per il pomeriggio di questo martedì 24 dicembre 2019 a partire dalle ore 14:35 la messa in onda del film di genere fantastico avventura Alla ricerca della stella del Natale. Si tratta di un film norvegese che è stato realizzato da alcune case cinematografiche nazionali Nell’anno 2012 ed è stato distribuito esclusivamente in ambito televisivo senza il classico passaggio per i botteghini cinematografici. La regia è stata curata Nils Graup con soggetto tratto da un libro e sceneggiature che ha visto la collaborazione anche dello stesso cineasta. Nel cast della pellicola sono presenti tra gli altri Vilde Zeiner, Andres Baasmo Christiansen, Agnes Kittelsen e Jakob Oftebro e Evy Kasseth Rosten.

Alla ricerca della stella di Natale, la trama

In un mondo fantastico ubicato in una zona piuttosto a nord dell’Europa un potente re e la sua amata regina devono fare i conti con una brutta tragedia che segnala sempre le loro esistenze. Infatti la loro amata figlia e principessa durante una piccola avventura in un bosco alla ricerca della cosiddetta stella del Natale, si perde nel nulla. Di lei praticamente non si saprà più nulla facendo temere il peggio tant’è che la regina morirà dal dolore provato per la perdita della figlia. Dal suo canto Il re maledice per sempre la stella di Natale e soprattutto non è più positivo come un tempo nella gestione del suo regno il che avrà delle ricadute piuttosto rilevanti anche sulla vita del popolo. Tuttavia una piccola speranza di poter riabbracciare al propria principessa ci sarà in ragione di una leggenda secondo la quale il re ritrovando la stella di Natale entro 10 anni dalla scomparsa della figlia potrà riabbracciare la finalmente. Passano gli anni ma nulla sembra far presagire al ritrovamento della mitica stella del Natale.

In particolare sta per arrivare il periodo dell’ultimo Natale disponibile per ritrovare la stella così come detto dalla leggenda e per il re ormai le speranze di poter ritrovare la propria bambina sono ridotte al lumicino. Tuttavia un giorno accadde qualcosa di magico che permetterà al Re di riavere un pizzico di speranza ed in particolar modo dopo aver fatto arrestare una piccola labbra di circa 12 anni decide di lasciarla con quest’ultima che per ringraziarlo promette solennemente di ritrovare la stella del Natale prima dello scoccare della mezzanotte del 24 dicembre. Per la piccola ladra così avrà inizio una straordinaria avventura alla ricerca della mitica stella del Natale durante la quale dovrà affrontare mille difficoltà e personaggi per nulla simpatici e pacifici.



© RIPRODUZIONE RISERVATA