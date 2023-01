Alla ricerca dell’isola di Nim/ Su Italia 1 il film con Gerard Butler e Jodie Foster

Alla ricerca dell’isola di Nim, film di Italia 1 diretto da Jennifer Flackett e Mark Levin

Alla ricerca dell’isola di Nim è un film d’avventura per tutta la famiglia del 2008 che va in onda dalle 14,05 di oggi 3 gennaio, su Italia 1. La pellicola è diretta a quattro mani da Jennifer Flackett e Mark Levin, mentre gli interpreti sono: Abigail Breslin, Gerard Butler, Jodie Foster e Morgan Griffin. Il film è la trasposizione cinematografica del romanzo L’isola di Nim di Wendy Orr. Il filmAlla ricerca dell’isola di Nim ha avuto anche un seguito dal titolo Ritorno all’isola di Nim che è stato distribuito solo in home video.

Le musiche del film Alla ricerca dell’isola di Nim sono affidate al pluripremiato compositore scozzese Patrick Doyle, più volte candidato ai premi Oscar e Golden Globe.

La protagonista, Abigail Breslin, nonostante la sua giovane età ha già al suo attivo numerose pellicole di successo, tra le quali Ender’s game, I segreti di Osage County, Capodanno a New York, ed è stata candidata all’Oscar nel 2007 come migliore attrice non protagonista per il film Little Miss Sunshine. Jodie Foster ha iniziato la sua carriera da giovanissima, infatti esordisce a soli 3 anni recitando in alcuni spot pubblicitari.

Nel 1976 è stata candidata all’Oscar come miglior attrice non protagonista per il film Taxi Driver. Sono numerosi i premi e le candidature ricevute nel corso della sua carriera non solo di attrice ma anche di regista e ha vinto la statuetta nel 1989 per il film Sotto accusa e nel 1992 per il film Il silenzio degli innocenti.

Alla ricerca dell’isola di Nim, la trama del film

La narrazione del film Alla ricerca dell’isola di Nim è incentrata sulla vita di una bambina di 11 anni, la quale, rimasta orfana di madre vive su un isola dell’Oceano Pacifico insieme al padre Jack che svolge il mestiere di biologo marino. La bambina è dotata di molta fantasia e dato che sull’isola non ci sono altri esseri umani ha instaurato rapporti di amicizia particolari.

I suoi più cari amici sono alcuni animali del posto: la lucertola Fred, il leone di mare Selkie e il pellicano di nome Galileo. Purtroppo, però, un giorno il padre nel mentre si allontana dall’isola con la barca, si ritrova ad affrontare una tempesta molto pericolosa.

La piccola Nim, dopo aver atteso invano il padre, comincia a temere il peggio e si lascia prendere dallo sconforto più totale. Non sapendo cosa fare e in preda alla disperazione Nim decide di mandare una mail ad Alex Rover, il protagonista eroico dei suoi romanzi preferiti, e lo supplica di aiutarla. In realtà dietro la figura del suo eroe si nasconde una scrittrice dal nome Alexandra Rover, una donna che vive la sua vita nella paura, infatti non esce mai di casa e nessuno conosce la sua vera identità.

Il desiderio di dare una mano alla bambina, spinge la donna ad affrontare i suoi limiti e a fare cose che non avrebbe mai osato immaginare. La donna, si affeziona molto a Nim, anche se non sa come aiutarla, ma fortunatamente il padre torna a casa sano e salvo e fra i due scocca la scintilla. Alexandra decide di stabilirsi sull’isola e di formare una famiglia con Nim e suo padre.











