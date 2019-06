Alla ricerca dell’isola di Nim/ Su Italia 1 il film con Jodie Foster (15 giugno 2019)

Alla ricerca dell’isola di Nim anima la prima serata di oggi, sabato 15 giugno 2019, con messa in onda su Italia 1 alle 21:20. Il film di genere fantastico e avventura è tratto dall’omonimo romanzo per ragazzi di Wendy Orr. Si tratta di un film del 2008, realizzato e prodotto negli Stati Uniti, diretto in coppia da Jennifer Flackett e Mark Levin, che nel 2013 ha avuto un sequel dal titolo . Nel cast sono presenti sia attori emergenti che nomi di successo; troviamo infatti Abigail Breslin, Gerard Butler, Morgan Griffith, Alphonso McAuley e un’intensa interpretazione della straordinaria Jodie Foster. La sceneggiatura è stata curata nei minimi particolari grazie ad uno straordinario lavoro di equipe che ha visti impegnati i due registi, Joseph Kwong e Paula Mazur, mentre la colonna sonora è stata realizzata con le musiche di Patrick Doyle. In Italia il film è stato proiettato nell’autunno del 2008 con la distribuzione affidata alla casa Moviemax.

Alla ricerca dell’isola di Nim, la trama del film

La trama di Alla ricerca dell’isola di Nim si basa sulla storia di Alexandra, una famosa scrittrice di romanzi per ragazzi che è molto apprezzata dal suo pubblico poiché i diversi personaggi creati dalla sua penna sono tutti dotati di un grande coraggio e anche per le avventure che appassionano i lettori. Tutto ciò ha reso Alexandra molto famosa tra i ragazzi in qualsiasi parte del mondo, ma nonostante i suoi forti successi professionali, dal punto di vista personale si presenta invece come una donna molto insicura, timorosa e con molte paure. Infatti, le sue relazioni con il mondo esterno sono totalmente assenti e affidate solo al suo fidato computer. In effetti nei suoi libri trasmette ai suoi personaggi il coraggio che non possiede e che ha sempre sognato di avere. Ma un evento cambia la sua vita. Riceve infatti una richiesta da parte di una sua piccola fan che le chiede un aiuto per ritrovare il suo papà che, impegnato in attività commerciali su un’isola non presente sulle usuali mappe in commercio, non ha più fatto ritorno a casa. Alexandra sente il dovere di aiutare la piccola. E in questo modo riesce a superare le sue paure, entrerà in contatto con il mondo esterno e troverà il coraggio che ha uno dei suoi personaggi più famosi: Alex Rover. In tal modo ha inizio la sua grande avventura nella vita di tutti i giorni.

Il trailer del film “Alla ricerca dell’isola di Nim”





© RIPRODUZIONE RISERVATA