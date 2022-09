Alla ricerca dell’Isola di Nim/ Su Italia 1 il film diretto da Jennifer Flackett

Alla ricerca dell’isola di Nim, film di Italia 1 diretto da Jennifer Flackett

Alla ricerca dell’isola di Nim va in onda oggi, 6 settembre, a partire dalle ore 23.40 su Italia 1. Si tratta di un film d’avventura prodotto tra Stati Uniti d’America e Australia nel 2008 e diretto da Jennifer Flackett in collaborazione con Mark Levin. Il film ha avuto come oggetto scenografico l’isola di Hinchinbrook situata in Australia.

Inoltre, ha colpito in un buona parte la critica del settore per una trama comunque vivace e originale. Per quanto riguarda il cast necessario per la realizzazione, sono da menzionare i contributi di Abigail Breslin, Gerard Butler, Jodie Foster e Morgan Griffin.

Alla ricerca dell’isola di Nim, la trama del film

Il film Alla ricerca dell’isola di Nim racconta di un padre di nome Jack e sua figlia Nim, che da ormai diversi anni vivono in una spensierata e isolata isola situata nell’Oceano Pacifico. La bambina ha dovuto purtroppo superare la morte della madre, biologa come Jack, morta durante una missione in mare aperto. Nel frattempo però è riuscita a trovare il sorriso grazie al supporto del padre e dei suoi amici animali, capaci di donarle spensieratezza e allegria.

La vita di Nim viene nuovamente sconvolta da un incidente grave; questa volta a trovarsi in difficoltà è il padre che dopo essere uscito in mare aperto per una missione viene travolto dalla violenza del mare e risulta disperso. La piccola decide di mettersi in contatto con Alex Rover, che oltre ad essere un abile esploratore era anche il suo mito. Con il suo gesto Nim scopre incredibilmente la vera identità del personaggio, che in realtà è una donna e si chiama Alexandra.

La donna è l’esatto opposto dell’uomo dei suoi racconti che tra l’altro “vive” come suo amico immaginario. Quest’ultimo tra l’altro nonostante le paure la convince ad aiutare la piccola desiderosa di ritrovare il proprio padre.

Nel frattempo la piccola ha modo di scontrarsi contro una presunta nave pirata; con l’obbiettivo di scacciarli finge un’eruzione vulcanica e allontana così gli stranieri. Intanto invece Alexandra deve affrontare un insieme di impedimenti e paure verso la strada che porta all’isola di Nim.

Una volta riuscita a raggiungere la bambina quest’ultima non è contenta di scoprire la reale immagine del suo mito e fugge via rifiutando l’aiuto della donna. Nonostante tutto e soprattutto il fatto che Alexandra non era palesemente in grado di dare una mano Jack torna da solo a casa in piena salute. Da quel momento in poi la scrittrice deciderà di restare sull’isola innamorandosi dell’uomo trattando Nim cose se fosse una vera e propria figlia.

