Alla ricerca dell’isola di Nim/ Video, su Italia 1 il film con Jodie Foster

Alla ricerca dell’isola di Nim va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, sabato 4 luglio, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di un film realizzato nel 2008 con una coproduzione tra Stati Uniti d’America e Australia la cui distribuzione è stata gestita dalla Moviemax. La regia di questo film è stata curata da Jennifer Flackett e Mark Levin, il soggetto è stato scritto da Wendy Orr e la sceneggiatura ha visto gli stessi registi collaborare con Joseph Kwong e Paula Mazur. Il montaggio è stato realizzato da Stuart Levy, le musiche della colonna sonora sono state composte da Patrick Doyle e nel cast sono presenti Abigail Breslin, Jodie Foster, Gerard Butler, Morgan Griffin e Alphonso McAuley.

Alla ricerca dell’isola di Nim, la trama del film

Ecco la trama di Alla ricerca dell’isola di Nim. Nim è una dolce bambina che vive insieme al padre Jack su una sperduta isola nell’oceano Pacifico. Suo padre è un biologo marino e questo ha inciso tantissimo sullo stile di vita che deve portare avanti all’interno di un habitat nel quale lei può tuttavia avere tanta spensieratezza e la possibilità di giocare con animali di vario genere. L’uomo ha deciso di restare fedele a questa sua missione scientifica, soprattutto dopo la tragica perdita dell’adorata moglie durante uno studio alla scoperta delle caratteristiche dell’oceano e degli animali che vivono. La ragazzina nonostante si allontani da tutte quelle che sono le varie forme di intrattenimento della moderna società, riesce ad avere una vita comunque Serena e certamente appagante anche perché è una grande appassionata di romanzi. In particolare, ha deciso di leggere i vari romanzi che sono stati scritti da una romanziera britannica e che raccontano le avventure di un certo Alex; un uomo impavido, capace di uscirne anche dalle situazioni più complesse.

Purtroppo la vita della ragazzina è nuovamente sconvolta da una tragedia che riguarda stavolta suo padre il quale durante una piccola missione scientifica in mare aperto vede la sua barca essere travolta da onde piuttosto tempestose. Si perdono completamente le tracce dello scienziato e questo induce la ragazzina nel mettersi in contatto con il suo eroe preferito attraverso un indirizzo mail per richiedere il suo intervento. Purtroppo non immagina che l’avventuriero sia frutto dell’immaginazione di una romanziera alle prese con tantissime fobie. Peraltro la scrittrice avendo numerose problematiche legate al sociale, spesso e volentieri si trova ad interagire con il suo eroe immaginario proprio come se fosse una persona reale. Sarà proprio l’avventuriero capace di spingere la scrittrice a lasciare il proprio studio e quindi mettersi alla ricerca dell’isola di Nim e poter dare alla ragazzina tutto il supporto di cui necessita.

Video, il trailer de Alla ricerca di Nim





