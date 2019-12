Alla ricerca di Dory/ Su Rai 2 il film di animazione della Pixar (oggi, 24 dicembre)

Alla ricerca di Dory viene trasmesso alle ore 21.05 il 24 dicembre su Rai 2, un film di animazione della Pixar distribuito dalla Walt Disney Pictures. Il film, del 2016, è il sequel della pellicola di successo del 2003 Alla ricerca di Nemo, già campione di incassi. La regia è affidata alla coppia Andrew Stanton e Angus MacLane, il primo aveva diretto il film su Nemo.

Alla ricerca di Dory, la trama

È trascorso un anno da quando Nemo è stato salvato e la piccola Dory ogni tanto ha dei ricordi della sua vita prima di incontrare gli amici Marlin e Nemo. Durante una lezione a scuola scopre che i pesci tropicali hanno l’abitudine di migrare: ha così un ricordo distinto dei suoi genitori e del luogo dove possono essere, il Gioiello di Morro Bay, California. Con la compagnia dei due amici, Dory sfrutta la corrente e arriva in California. Qui, però, vengono attaccati da un calamaro gigante e Nemo viene ferito gravemente. Marlin accusa Dory di essere la causa di questa sciagura e la pesciolina, triste e ferita, nuota da sola fino alla superficie. Qui viene salvata dai volontari che fanno parte del Marine Life Institute i quali la mettono in quarantena per consentirle di guarire. Qui conosce il polpo Hank che non vuole essere rimesso in libertà perché in precedenza aveva avuto esperienze traumatiche. Propone così a Dory di aiutarla a trovare i suoi genitori e in cambio di avere la targhetta con la quale si può restare all’interno dell’istituto.

Attraverso una serie di peripezie, Dory e Hank scoprono che la pesciolina è nata in cattività proprio nell’istituto e che quindi i suoi genitori devono essere ancora lì: i ricordi mano a mano affiorano nella mente di Dory che ritrova anche alcune amiche di infanzia come lo squalo bianco Destiny e la beluga Bailey, ognuna con le proprie problematiche e paure. Intanto Nemo si è ripreso e con l’aiuto di Marlin va alla ricerca di Dory. Con uno stratagemma riescono ad entrare nell’acquario e trovano la pesciolina nella zona della Quarantena. Qui si scopre la vera storia di Dory: nata in cattività, finisce per sbaglio nelle fogne e da lì in pieno oceano. I genitori, nel tentativo di ritrovarla, provano a tornare nella zona della quarantena ma di loro nessuno ha più avuto notizie probabilmente quindi sono morti. Dory è disperata e nel frattempo viene anche separata da Nemo e Marlin e finisce di nuovo nell’oceano da sola. Qui vede una scia di conchiglie e ricorda che i genitori le dissero, prima di separarsi, di cercare sempre le conchiglie per trovare casa. Seguendo la scia Dory ritrova i genitori che non avevano mai smesso di cercarla. Felice per aver ricongiunto la famiglia, Dory ricorda di dover liberare i suoi amici che sono su un camion diretti a Cleveland. Con l’aiuto di tutti i suoi amici, riesce dopo rocambolesche avventure a liberare Nemo e Marlin. Tutti i pesci, così, vengono liberati nell’oceano e possono ritornare alla barriera corallina. Con loro c’è anche il polpo Hank che con l’aiuto di Dory è riuscito a superare le sue paure e accetta di vivere nel mare aperto.



