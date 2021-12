ALLA RICERCA DI DORY/ Su Rai 2 il film animato che ha conquistato il premio Bafta

Il film “Alla ricerca di Dory” è il sequel della pellicola uscita nel 2003 dal titolo “Alla ricerca di Nemo”, anch’essa diretta dal regista Stanton. Entrambi hanno avuto un enorme successo e importanti riconoscimenti. “Alla ricerca di Dory” è stato premiato come “miglior film di animazione” aggiudicandosi il prestigioso premio Bafta. Andrew Stanton ha scritto anche la sceneggiatura del film “Toy Story Il mondo dei giocattoli” e per questo lavoro ha vinto il premio Oscar. Sicuramente all’interno del film spiccano le musiche grazie allo straordinario lavoro di Thomas Newman. Questi è nato a Los Angeles il 20 ottobre del 1955 e ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni settanta lavorando in televisione, al debutto vanta una serie tv cioè The Paper Chase. Ha lavorato a film importanti come Ragazzi perduti, Jumpin’ Jack Flash e molti altri ancora. Ha inoltre ricevuto ben 15 nomination agli Oscar, senza però riuscire mai a vincere. Nel 2000 per American Beauty ha invece vinto il British Academy Film Awards.

Alla ricerca di Dory, film di Rai 2 con la voce di Luca Zingaretti

Alla ricerca di Dory verrà trasmesso oggi, lunedì 20 dicembre 2021, su Rai 2 in prima serata a partire dalle ore 21,20. Si tratta di una pellicola del 2016 la cui regia è frutto della collaborazione di Andrew Stanton e Angus MacLane. Alcune tra le voci originali dei personaggi principali sono di Diane Keaton, Ellen Degeneres e Albert Brooks.

Nella versione in italiano si riconoscono voci di bravi attori tra cui Carla Signoris e Luca Zingaretti. Anche la cantante Baby K ha fatto parte del cast. L’autore della bella colonna sonora è il musicista californiano Thomas Montgomery Newman. Si tratta dello spinoff de Alla ricerca di Nemo che non ha ottenuto il suo stesso successo.

Alla ricerca di Dory, la trama del film: una perdita di memoria

Alla ricerca di Dory racconta la storia di un piccolo pesce chirurgo di nome Dory. Da piccolina Dory perde entrambi i genitori e quanto diventa grande decide di mettersi sulle loro tracce. Purtroppo il pesciolino deve fare i conti con una perdita di memoria a causa della quale pian piano si dimentica dei genitori. Quando Dory conosce Marlin, un pesce pagliaccio, lo aiuta a ritrovare suo figlio Nemo. Tutti e tre insieme vivono tranquilli nel fondo marino della splendida barriera corallina.

Con suo grande stupore, di punto in bianco Dory ricorda i suoi genitori e anche l’ambiente nel quale avevano vissuto insieme, si trattava di Morro Bay, una località della grande California. Adesso Dory è decisa di iniziare le ricerche per trovare finalmente i suoi genitori. Il pesciolino può contare sull’aiuto di Marlin e di suo figlio Nemo e grazie alla tartaruga Scorza, i tre riescono a superare la corrente dell’oceano e arrivano a destinazione. Giunti a Morro Bay Dory e i suoi due amici perlustrano una nave affondata tempo addietro; il pesce si imbatte per caso in un grosso calamaro che comincia a seguire i tre e cerca di ingoiare il piccolo Nemo.

Quando finalmente riesce a mettere in trappola il calamaro nemico Dory viene duramente rimproverato da Marlin, che la accusa di aver messo in seri pericolo la loro vita. Dory si sente mortificata, da sola risale il mare fino ad emergere dalle acque, viene catturata dagli addetti del “Marine Life Institute”, etichettata e messa in isolamento. La pesciolina conosce un polpo di nome Hank, preoccupato di finire di nuovo nelle aque dell’oceano.

Quando Hank vede dalla targhetta che la destinazione di Dory sarebbe stata l’acquario sito nella città americana di Cleveland, offre il suo aiuto nella ricerca dei genitori di Dory ma chiede di avere la sua targhetta. Durante la quarantena al “Marine Life Institute” la pesciolina rivede Destiny, una sua vecchia amica e incontra anche Bailey, una piccola balena bianca. Accade un’altra cosa importante: a Dory ritornano in mente alcuni episodi della sua vita passata insieme alla mamma e al papà e non immagina nemmeno quanto possano essere vicini a lei.

