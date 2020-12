Alla ricerca di Dory/ Video, su Rai 2 il film d’animazione della Pixar (24 dicembre)

Alla ricerca di Dory va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, giovedì 24 dicembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata negli stacchi dalla Walt Disney Pictures in collaborazione con la Pixar Animation Studios. Il film è il 6 quel della pellicola Alla ricerca di Nemo che era stata realizzata nel 2003. La regia del film è stata affidata a Andrew Stanton il quale ha fruito del supporto di Angus MacLane ed inoltre si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Victoria Strouse. Il montaggio è stato realizzato da Axel Geddes con le musiche composte da Thomas Newman mentre il ruolo di Art director è stato affidato a Don Shank.

Alla ricerca di Dory, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Alla ricerca di Dory. La piccola Dory è un pesciolino dello sconfinato oceano che ha problemi di memoria a breve termine, in particolare dimentica praticamente tutto al di fuori delle cose più importanti come i suoi genitori. Quest’ultimi ben sapendo di questa problematica e temendo di perderla per sempre cercano di allenarla nel fare la cosa giusta nel caso in cui dovesse perdere le tracce per tornare a casa e in particolare le insegnano a seguire delle conchiglie che vengono posizionate a terra.

Purtroppo in virtù di una situazione poco chiara la piccola Dory si perde ed inizia così a girovagare nello sconfinato oceano alla ricerca dei propri genitori. Una ricerca che diventa sempre più problematica ed impossibile da gestire anche perché la piccola progressivamente perde memoria circa il nome dei genitori e soprattutto si dimentica anche quello che sta cercando. La sua vicenda ovviamente si scontra con quella del piccolo Nemo, il cui papà è alla ricerca dopo un incidente avvenuto nel mare aperto. Dopo un anno dal ritrovamento di Nemo, Dory vive insieme a quest’ultimo e a suo padre portando avanti comunque un’esistenza felice seppur scandita dalla continua perdita di memoria. Un giorno mentre sta partecipando ad una lezione a cui prendono parte tanti altri piccoli pesci tra cui lo stesso Nemo, ha un piccolo ricordo di quella che era la sua vita, in particolare di come abbia perso i suoi genitori.

Emozionata per aver avuto un briciolo di ricordo di quello che era il suo passato, Dory chiede aiuto a Marlin ossia il papà di Nemo e a quest’ultimo affinché possano ritrovare insieme i suoi genitori dando il via ad un viaggio che li porterà in un centro di recupero a supporto delle popolazioni acquatiche che si trova in California. Sarà un’emozionante avventura che vedrà i tre piccoli pesciolini confrontarsi con un mondo molto diverso da quello in cui solitamente si ritrovano nel quale ci sono anche esseri umani ed enormi balene. Alla fine grazie alla grande caparbietà di Dory e dei suoi amici riuscirà a riabbracciare i suoi genitori e ricostruire una famiglia unendola a quella già creata con Nemo e suo padre.

