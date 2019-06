Alla ricerca di Jane/ Video, su Rai 2 il film con Keri Russell (oggi, 11 giugno 2019)

Alla ricerca di Jane va in onda oggi, 11 giugno 2019, su Rai 2 alle ore 21:20. Il film prende spunto dal romanzo Austenland di Shannon Hale e si avvale della direzione e della regia di Jerusha Hess. Anche il cast non è da meno con nomi di rilievo come Keri Russell, J.J. Feild, Jenniger Colidge, Bret McKenzie e Georgia King. Il film è uscito negli Stati Uniti con il nome orginale di Austenland e successivamente è stato distribuito dalla Warner Bros Italia che ne ha assicurato l’uscita nelle sale cinematografiche italiane il 21 novembre del 2013. Ottima anche la scenografia diretta con buoni risultati da James Marifield, gli effetti speciali curati con dovizia di particolari da Neal Champion e la colonna sonora che si è avvalsa delle ottime musiche di Ilan Eskeri.

Alla ricerca di Jane, la trama del film

La trama de Alla ricerca di Jane, pur rivelandosi leggera riesce a incollare allo schermo lo spettatore. Jane Hayesè (Keri Russell) è una normale ragazza di New York che vive una vita tranquilla ma che in realtà ha un profondo segreto: una forma di ossessione verso Mr. Darcy, il personaggio più famoso del libro di Jane Austen Orgoglio e Pregiudizio. Nonostante riesca a vivere diverse storie d’amore e a conoscere molte persone, nessun uomo è in grado di assicurarle lo stereotipo che lei si aspetta, del tutto somigliante al protagonista del romanzo. Alla fine Jane decide di concedersi una vacanza in un parco a tema che è interamente dedicato alla scrittrice. Mentre in aeroporto attende la vettura che la porterà al resort incontra Elizabeth Charming (Jennifer Coolidge) una eccentrica donna inglese. Una volta giunte a destinazione partecipano subito a una serata con i diversi attori e al termine del soggiorno a un ballo; qui Jane si invaghisce del colonnello Andrews (James Callis). Purtroppo diverse coppie da ballo sono già formate e alla fine Jane rimane da sola, per cui completamente affranta si reca nelle stalle dove incontra Martin (Bret McKenzie) e tra i due nasce una bella complicità.

