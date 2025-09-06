Alla ricerca di mia figlia è un thriller con protagonista la "Donna" di Beverly Hills 91210. Nel cast del film anche Tommi Rose e Nick Ballard

Alla ricerca di mia figlia, thriller di Rai 2 diretto da Damián Romay

Sabato 6 settembre, Rai 2 si tinge di giallo, con il thriller Alla ricerca di mia figlia. Conosciuto con il titolo originale Abducted in the Everglades, è uscito nel 2025 direttamente in TV per il canale crime statunitense Lifetime. La regia è di Damián Romay, film maker di origine argentine che per la rete dei thriller ha girato anche Lei è la mia ossessione, Fiducia tradita e Secret’s on Greek Row. La sceneggiatura è invece opera di Dane K. Braun, Thomas Dolan-Gavitt e Richard Pierce.

Protagonista del film è un volto noto al pubblico italiano, perché si tratta di Tori Spelling, diventata celebre negli anni ’90 per aver interpretato Donna Martin nella serie Beverly Hills 90210. Nel cast anche Tommi Rose, Nick Ballard, Nikki Nunziato, Joseph Cannon e Nick Flaig.

La trama del film Alla ricerca di mia figlia: una mamma coraggiosa si addentra nelle paludi della Florida

In Alla ricerca di mia figlia, Beverly, è una mamma single che gestisce una tavola calda e la cui figlia Carli (Tommi Rose), che va al college, parte con la sua compagna e amica Simone (Nikki Nunziato), dall’Indiana per South Beach, in Florida, in occasione dello Spring Break, la settimana di vacanza di inizio primavera che hanno gli studenti americani.

Giunte sul posto le ragazze incontrano un abitante del posto che le invita a una festa privata sulla spiaggia, lontano dai turisti. Simone si lancia con entusiasmo in questa nuova conoscenza, mentre Carli accetta con riluttanza di andare con loro. Come se non bastasse, una volta lì, vede arrivare il suo ex Luke (Joseph Cannon), il che è imbarazzante visto che si sono lasciati di recente. Si scopre che l’altro ragazzo, Pete (Nick Flaig), è suo cugino e tutto questo è pura coincidenza.

La festa ha inizio, ma a un certo punto Simone ha delle convulsioni e muore, mentre Carli viene trascinata via. Mamma Beverly viene avvisata del fatto che sua figlia è ricoverata in coma: disperata parte alla volta della Florida, ma arrivata all’ospedale non c’è traccia della figlia. Fuori dalla struttura Beverly chiede a un uomo che passa di lì di prestarle il cellulare, dato che il suo è scarico, per telefonare alla figlia, senza successo. Lui è Rob (Nick Ballard) un barcaiolo del posto che si offre anche di aiutarla. Inizia così una ricerca complessa e ricca di colpi di scena che porterà Beverly e Rob a scandagliare le Everglades, una zona paludosa e insidiosa del sud della Florida su un’imbarcazione. Riusciranno a trovare Carli sana e salva?

Curiosità del film Alla ricerca di mia figlia

Protagonista del film è Tori Spelling, la mitica Donna di Beverly Hills 90210. Nata nel 1973, figlia d’arte, fin da piccola ha preso parte a tante serie di successo, tra cui Love Boat, T.J. Hooker, Hotel, Bayside school e Fantasilandia. Tuttavia è nel 1990 che arriva il successo quando viene scritturata per la famosa serie TV che ha visto dieci anni di programmazione.

Tori ha sposato in seconde nozze Dean McDermott, attore canadese, nel 2006 e da lui ha avuto ben cinque figli.