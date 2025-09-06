Alla ricerca di Mia Figlia storia vera, film Rai2 di questa sera sabato 6 settembre 2025: Carli s'ipsira all'agghiacciante caso di Brittanee Drexel

Alla Ricerca di Mia Figlia storia vera: a chi si ispira il film in onda oggi su Rai2

Questa sera su Rai 2 andrà in onda molto profondo ed emozionante, un thriller mozzafiato basato che ha per protagonista l’adolescente Carli che scompare nel nulla durante le vacanze di primavera lo ‘spring break’ gettando nello sconforto la sua famiglia ed i suoi amici e soprattutto la madre Beverly che si lancia nella sua ricerca disperata. Tuttavia in molti si chiedono se Alla ricerca di mia figlia storia vera e la risposta è si. Le vicende narrate nel film che ha per protagoniste Tommi Rose e Tori Spelling si ispira ad una vicenda reale.

Alla ricerca di Mia figlia storia vera si ispira liberamente all’agghiacciante vicenda di Brittanee Drexel che ha sconvolto gli Stati Uniti d’America nel 2009. La giovane, all’epoca 17enne è scomparsa durante la tradizionale spring break, la festa della primavera in cui per giorni gli adolescenti si divertono tra balli e alcool senza freni e poi è stata ritrovata anni dopo, nel 2016, senza vita. Gli investigatori hanno ammesso che la giovane è stata stuprata, uccisa con dei colpi di pistola e data in pasto agli alligatori. Per il macabro assassinio è stato condannato per omicidio volontario Taquan Brown.



Chi è Brittanee Drexel la giovane a cui si ispira Carli la protagonista di Alla ricerca di Mia Figlia storia vera

Alla ricerca di mia figlia storia vera si basa sulla reale vicenda di Brittanee Drexel anche se il racconto è liberamente ispirato e ci sono delle differenze non solo nei nomi e nei luoghi ma anche nella storia in se. il film affonda nel terreno instabile delle dinamiche predatorie, dei sensi di colpa, e delle complicità silenziose. Non si tratta solo di una corsa contro il tempo: è un viaggio dentro le fragilità di legami familiari, tra inganni, ossessioni e una lotta viscerale per la verità grazie soprattutto al coraggio e la determinazione di una madre. Chi è Brittanee Drexel a cui si ispira Carli di Alla ricerca di mia figlia? Un cold case di generica scomparsa di un’adolescente che si riapre 13 anni dopo come omicidio. I resti del cadavere dell’allora 17enne Brittanee Drexel sono stati ritrovati in un bosco e formalmente c’è un accusato di rapimento, violenza, stupro, omicidio e occultamento di cadavere. L’appuntamento con Alla ricerca di mia figlia è per questa sera, 6 settembre 2025 in prima serata su Rai 2.