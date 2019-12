Alla ricerca di Nemo/ Video, su Rai 2 il film di Pixar Animation e Disney

Alla ricerca di Nemo va in onda oggi, lunedì 23 dicembre, su Rai 2. Frutto della collaborazione tra Pixar Animation e Disney, “Alla ricerca di Nemo” ha visto nella propria cabina di regia il duopolio composto da Andrew Stanton e Lee Unkeich. Il primo deve la sua popolarità ad un connubio ormai inscalfibile, quello che lo lega alla Pixar, grazie al quale tra il 2004 ed il 2009 ha avuto l’opportunità di portare a casa ben due Premi Oscar per il miglior film di animazione. Per quello che invece riguarda il secondo, anch’egli può dirsi soddisfatto di una carriera punteggiata da altrettante statuette, ben due vinte a cavallo tra il 2011 ed il 2018. Le musiche di “Alla ricerca di Nemo” sono invece curate da Thomas Newman, compositore statunitense che nel corso degli anni ha tramutato un uso variegato di strumentazioni anche inusuali nel suo vero e proprio marchio di fabbrica. Importante rimembrare Newman per colonne sonore che hanno fatto da sfondo a pellicole di tutto rispetto che vanno da “Era Mio Padre” fino ad arrivare a “Il Miglio Verde”.

Alla ricerca di Nemo, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Alla ricerca di Nemo. Nei meandri più profondi della barriera corallina vive Marlin, un esemplare di pesce pagliaccio che, dopo aver perso la sua amata moglie, si ritrova da solo a dover crescere suo figlio, Nemo. Nel momento in cui per il piccino arriva il tanto agognato primo giorno a scuola, Marlin decide analogamente ad ogni genitore apprensivo di accompagnarlo. In una reazione istintiva al numero assai esagerato di avvertimenti da parte del padre, Nemo prende l’avventata decisione di allontanarsi, varcando la frontiere della barriera corallina. Facendo questo, il pesce viene catturato da un subacqueo il cui obiettivo è quello di portarlo immediatamente presso un acquario australiano. Pensieroso per aver perso il piccolo, Marlin intraprende immediatamente le ricerche. Data la vastità del mare e la relativa difficoltà nel trovare il figlio in uno spazio così sconfinato, il papà si avvale dell’importante collaborazione di Dory, un pesce chirurgo dalla colorazione blu. Le avversità che caratterizzano tale ricerca sono molteplici ma alla fine i due scoprono dove si trova Nemo, identificando l’acquario del dentista di Sidney che lo tiene prigioniero. Essi non sanno però che quest’ultimo, insieme al suo compagno di “cella”, aveva già provveduto all’organizzazione di un’evasione. Quando padre e figlio finalmente si incontrano, il secondo chiede scusa. Giunge così il momento per Nemo di tornare a scuola, accolto dai suoi cromaticamente variopinti compagni.

Il trailer de Alla ricerca di Nemo





