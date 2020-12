Alla ricerca di Nemo/ Video, su Rai 2 il film Pixar con Marlin e Dory

La vita nella grande Barriera Corallina è piena di pericoli e insidie, soprattutto quando sei un piccolo pesce pagliaccio e sfuggi alla protezione del tuo più esperto (e ansioso) papà. È ciò che capita al piccolo Nemo nel film d’animazione “Alla ricerca di Nemo”, in onda questa sera, mercoledì 23 dicembre, su Rai2 alle 21.20. Una storia avvincente, molto divertente (grazie anche alla presenza del pesciolino smemorato Dory) e sicuramente toccante, adatta a tutta la famiglia. Marlin non si perde d’animo e si mette sulle tracce di suo figlio Nemo, organizzando una vera e propria spedizione per recuperarlo tra mille ostacoli e tanto divertimento. La pellicola è diretta da Andrew Stanton e Lee Unkrich; l’attore Luca Zingaretti dà la voce a Marlin. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Alla ricerca di Nemo su Rai 2

Questa sera, mercoledì 23 dicembre 2020, alle 21.20 su Rai 1 va in onda “Alla ricerca di Nemo (Finding Nemo)”, film del 2003 prodotto da Pixar Animation Studios e distribuita da Walt Disny Productions. Il film è stato diretto da Andrew Stanton, celebre regista d’animazione. Tra i suoi lavori più celebri ricordiamo “A Bug’s Life – Megaminimondo”, “WALL•E”, “John Carter” e il sequel di Nemo “Alla ricerca di Dory” nel 2016. Stenton ha anche diretto alcuni episodi della serie tv “Stranger Things”. Il co-regista è Lee Unkrich, nome noto per i fan della Pixar: ha co-diretto anche “Toy Story 2 – Woody e Buzz alla riscossa” e “Monsters & Co.”. Unkrich ha poi diretto “Toy Story 3 – La grande fuga” e “Coco”.

Alla ricerca di Nemo, la trama del film

Marlin e Coral sono una coppia di pesci pagliaccio innamoratissimi. Coral ha da poco deposto le uova e i due attendono che si schiudano. All’improvviso un barracuda li attacca e Marlin, nel tentativo di salvare la sua famiglia, viene colpito e sviene. Al suo risveglio scopre che Coral è morta e un solo uovo è sopravvissuto. Quando l’uovo si schiude, Marlin decide di chiamare il pesciolino Nemo, come avrebbe voluto la moglie. Marlin è però un padre iperprotettivo, anche perché Nemo è nato con una pinna atrofica. Il primo giorno di scuola, arrabbiato per una sfuriata del padre, Nemo esce dalla barriera ed entra in mare aperto per toccare con la pinna un motoscafo ma viene catturato da un sub. Marlin cerca di inseguire la barca, ma senza successo. Al sub però cade la maschera su cui è scritto nome e indirizzo. Marlin aiutato dall’eccentrica Dory, un pesce chirurgo che soffre di perdite di memoria a breve termine, parte alla ricerca di suo figlio. Il viaggio sarà occasione per padre e figlio di crescere e affrontare le rispettive paure.





