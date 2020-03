Allan all’Everton?/ Calciomercato, Ancelotti chiama il Napoli e su Koulibaly…

Tengono banco in casa dei campani in vista della prossima finestra di calciomercato estivo alcune partenze importanti, come quelle di Kalidou Koulibaly ma pure di Allan, chiamati dall’Everton di Ancelotti per la prossima stagione di campionato. Stando infatti alle ultime indiscrezioni di mercato raccolte dalla Gazzetta dello sport, pare proprio che i due siano finiti nel mirino proprio dell’ex tecnico dei campani, a metà stagione volato in Premier League alla guida delle Toffes. Non solo: pare che sia stato lo stesso Ancelotti in persona a contattare telefonicamente il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis per chiedergli del cartellino di Allan, giocatore che è esploso sotto la sia direzione (nonostante qualche infortunio). Certo non spiacerebbe poi al tecnico di Reggiolo ricongiungersi con Koulibaly.

ANCHE KOULIBALY NEL MIRINO DI ANCELOTTI?

Se però Allan all’Everton è un’affare di calciomercato che a marzo pare ancora più che fattibile, ci pare già molto più complicato l’approdo alle Toffees di Koulibaly, certo uno dei nomi più caldi in vista del calciomercato estivo. Come è noto da tempo, il difensore senegalese è nel mirino di parecchi top club europei, dal Psg fino a Manchester City e Manchester United: società che partirebbero da una posizione privilegiata nell’asta al rialzo che potrebbe accedersi per l’azzurro dopo giugno. Molto però dipenderà dalla stessa volontà del giocatore come di De Laurentiis, che fino ad oggi ha sempre alzato un muro importante intorno al giocatore. Staremo a vedere.



