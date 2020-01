Allan-Vecino, ipotesi scambio Napoli-Inter/ Mediano salta Juve: va in Brasile per..

È tutto un turbinio il calciomercato di questo pazzo mese di gennaio: prima l’affare Politano-Spinazzola e ora l’ipotesi di un altro scambio “impossibile” – Allan e Vecino – scalda gli animi tanto di Napoli quanto dell’Inter. Anche in questo caso però tutto nasce dalle sorti sportive ancora misteriose dell’esterno con piede mancino di casa Inter: l’ipotesi di scambio con Llorente aveva dato il là ai contatti Giuntoli-Marotta, poi nelle ultime ore si è concretizzata una possibile e fragorosa operazione di “doppio prestito di 6 mesi” con il mediano brasiliano e quello argentino in forza alle due compagini di Gattuso e Conte. Vecino-Kessie era stato il primo tentativo di Ausilio ma la pista rossonera si era subito raffreddata e allora Antonio Conte ha spinto per poter provare a prendere il giocatore che ha fatto le fortune del centrocampo di Sarri e Ancelotti ma che oggi è in rotta evidente e da mesi con società e tifosi. La rottura con Gattuso di questi ultimi giorni ha fatto scoppiare definitivamente il caso-Allan, non convocato con la Lazio “per problemi fisici” e ora neanche con la Juventus (ma per un problema diverso, spieghiamo qui sotto). Il Napoli per il brasiliano ha una richiesta dall’Everton di Ancelotti ma il giocatore pare convinto della sistemazione in Premier e così scatta l’idea con Vecino: il problema, sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, riguarda il problema dei cartellini.

NASCE IL FIGLIO DI ALLAN: VIAGGIO LAMPO IN BRASILE

«Troppo diversi i valori dei due giocatori, col Napoli che un anno fa e di nuovo in estate ha rifiutato offerte da oltre 50 milioni per il brasiliano», riporta la Rosea spiegando perché potrebbero esserci diversi problemi a portare a termine lo scambio tra Inter e Napoli. Se Allan solo qualche mese fa valeva 40-50 milioni, Vecino non va oltre i 20 di valutazione ma per Conte e Gattuso la soluzione migliore sarebbe proprio quella di uno scambio sull’asse Milano-Napoli, visti anche gli ultimi acquisti fatti da Giuntoli (Demme e Lobotka) che mirano all’esclusione di Allan. «L’altra difficoltà può essere convincere i due giocatori ad accettare soluzioni temporanee e destinazioni gradite soprattutto ai due club», conclude il ragionamento di mercato la Gazzetta dello Sport. Nel frattempo gli infortuni e altri “extra” hanno portato Allan lontano dall’Italia momentaneamente: il mediano n.5 del Napoli è partito per il Brasile ma finalmente per una buona notizia, la nascita del suo terzo figlio. La moglie Thais ha partorito a Rio de Janeiro e così il Napoli ha dato il via libera di partire per la rotta brasiliana per star vicino alla propria famiglia. Forse proprio questi giorni di serenità, lontano dal “terremoto costante” di casa Napoli, potrebbero consentire ad Allan di prendere la scelta più adeguata per il suo immediato futuro.

