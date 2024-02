Allarme bomba a Sanremo 2024/ Evacuata cena con cantanti in gara a Villa Nobel: “Telefonata anonima”

Sanremo 2024, allarme bomba a Villa Nobel: evacuata cena di gala alla quale erano presenti i cantanti in gara

Inizia con un allarme bomba la settimana del Festival di Sanremo 2024. La notizia è di pochi minuti fa e racconta di momenti di paura durante una cena alla quale erano presenti molti dei Big in gara. A villa Nobel a Sanremo, era infatti in corso un party per il 74º festival della canzone italiana, promosso dalle radio Mediaset, un evento intitolato “Oltre il Festival”. La cena di gala, come rivela l’Adnkronos, è stata interrotta da un allarme bomba scatenato a seguito di una telefonata anonima arrivata al centralino del commissariato, che annunciava la presenza di una bomba.

Stando alle ricostruzioni raccolte da Repubblica da testimoni diretti, “agenti di polizia sono entrati nella location e hanno invitato con discrezione i partecipanti ad abbandonare la villa. In seguito, la via Aurelia è stata bloccata all’altezza di corso Cavallotti, isolando tutta la zona.” Mentre la Polizia si è dedicata all’isolamento della zona ‘incriminata’, sul posto sono poi arrivati anche i Vigili del fuoco.

“Allarme bomba a Sanremo 2024, c’erano 350 persone”: la testimonianza di Facchinetti

Sul posto, al momento in cui scriviamo, sono in arrivo gli artificieri. Tra gli artisti presenti al momento dell’evacuazione della villa, come fa sapere l’Adnkronos, c’erano 27 dei 30 concorrenti in gara, tra i quali: i Negramaro, The Kolors, Ghali, La Sad, Dargen D’Amico e Sangiovanni. “Ci hanno detto che c’era un allarme bomba, c’erano 300-350 persone alla cena di Radio 105. Hanno cominciato a girare i cani, eravamo al primo”, è stata la testimonianza di Francesco Facchinetti, anche lui presente all’evento, in un video su Instagram.

Stando a quanto fa sapere Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, Negramaro e Annalisa sono tornati di corsa in albergo dopo l’allarme bomba. Non sembra tuttavia ci siano state scene di panico o di particolare paura sul posto.











