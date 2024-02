Allarme bomba a Sanremo, Francesco Facchinetti: “Polizia con i cani”/ “Eravamo a tavola…”

C’era anche Francesco Facchinetti ieri sera a Villa Nobel a Sanremo, per la festa organizzata da Radio Mediaset, interrotta da un allarme bomba. Il noto manager era presente nelle vesti di agente di Mr. Rain, cantante in gara per Sanremo 2024, ma vi erano anche i Negramaro, The Kolors, Sangiovanni e Ghali, La Sad, Dargen D’Amico, Emma, ma anche Bnkr44, in totale 27 cantanti sui 30 in gara. Ad un certo punto la festa è stata bruscamente interrotta in quanto la polizia ha avvisato i presenti della possibilità di una bomba dopo una telefonata anonima.

In totale, come scrive Repubblica, vi erano più di 300 persone al party nella splendida villa in stile moresco dopo Alfred Nobel trascorse parte della sua vita. Gli ospiti stavano appena iniziando a cenare quando sono giunti appunto gli uomini delle forze dell’ordine che hanno invitato tutti a uscire, mentre si chiudevano le strade vicine alla villa. “A Sanremo succede anche questo” il racconto sui social di Francesco Facchinetti, in diretta durante l’evacuazione “adesso siamo saliti sul van, eravamo al primo, tutti si sono preoccupati vedendo i cani che cominciavano a girare. Sembra che ci sia qualcosa di esplosivo, non so bene cosa… Aspettiamo”.

Così invece la giornalista De Verna, intervistata dall’Adnkronos: “io volevo andare al guardaroba a recuperare le mie cose ma non me l’hanno permesso. all’inizio eravamo perplessi ma poi abbiamo capito che non era uno scherzo. Ci hanno fatti avvicinare all’uscita, eravamo tutti infreddoliti, senza cappotto, non ci hanno detto niente, si è capito che era un allarme bomba ma non l’hanno specificato”.

L’allarme bomba è stato lanciato attorno alle ore 22:00 e lo chef ha raccontato: “avevamo appena servito le orecchiette con le cime di rapa, quando ci hanno chiesto di evacuare la sala. Siamo usciti e hanno effettuato la bonifica”. Dopo le opportune ricerche le forze dell’ordine non hanno individuato alcun ordigno ma ovviamente la serata di festa è terminata anzitempo.

