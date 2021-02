Allarme giovani a Londra/ Droga pesante e furti: dati choc fra figli di famiglie bene

E’ allarme droga fra gli adolescenti inglesi, in particolare, i ragazzi figli della classe media: stando ad un recente studio, gli stessi hanno maggiori chance di bere alcol, rubare e provare droghe pesanti, rispetto ai loro coetanei figli di famiglie meno istruite. Come riportato da Dagonews, il sito di Dagospia, l’University College di Londra ha preso in esame ben 19.000 ragazzi tutti dell’età di 17 anni, e il sette per cento di essi ha ammesso di aver rubato qualcosa da un negozio nell’ultimo anno solare, che significa 1.330 persone che hanno commesso un furto.

Si tratta come detto sopra di giovani di famiglie bene, visto che il 9% dello stesso campione ha spiegato di avere genitori che hanno frequentato l’università, mentre solo il 5% ha confessato di essere figli di genitori meno istruiti. Inoltre, il dato senza dubbio più significativo, è che il cinquantanove per cento degli adolescenti con genitori laureati ha ammesso di aver bevuto in modo incontrollato, un dato superiore a quello relativo ai giovani provenienti da contesti meno istruiti (il 50%).

ALLARME GIOVANI A LONDRA, IN AUMENTO IL FENOMENO DELLA VIOLENZA E LE MORTI PER OVERDOSE

I figli delle famiglie socioeconomiche più basse, di contro, hanno maggiori possibilità di iniziare a fumare sigarette, riporta ancora Dagospia citando lo studio britannico di cui sopra. In merito al furto, invece, il dato era maggiore del doppio fra i giovani figli di istruiti rispetto a quelli provenienti da famiglie poco qualificate: praticamente un adolescente su dieci con genitori laureati ruba o ha rubato, mentre fra le famiglie meno istruite il dato scende a uno su 20, la metà. Inoltre, uno su dieci ha provato delle droghe pesanti già a 17 anni, mentre un terzo ha provato la cannabis, con l’aggiunta di numerosi altri giovani che hanno svelato di aver provato la cocaina, l’ecstasy e la ketamina. Il consumo di droga fra i giovani è triplicato negli ultimi dieci anni, e per la prima volta sarebbe divenuta popolare fra i giovani professionisti benestanti, generando vendite illecite per un miliardo di sterline nella sola Londra. Di pari passo con tali dati cresce la preoccupazione per il livello di violenza fra i giovani coinvolti in bande criminali, nonché per le morti da overdose, più di 700 nel 2019.



