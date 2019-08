Allarme listeriosi in Spagna/ 150 casi e una vittima: tutta colpa della carne cruda

Allarme listeriosi in Spagna. I vicini della nazione iberica hanno avvisato la Commissione europea e l’Organizzazione mondiale della sanità, circa i numerosi casi di contagio di listeriosi nelle ultime settimane. Sarebbero infatti ben 150 i casi accertati in varie zone del paese, fra cui una donna di 90 anni, deceduta proprio dopo aver contratto l’infezione. A causarla, come specificato da numerosi organi di informazione in queste ultime ore, sarebbe la carne macinata prodotta da un’azienda di Siviglia, in Andalusia, e messa in commercio con il marcio La Mechà. Il ministro della salute spagnolo, Maria Luisa Carcedo, ha specificato che l’allarme internazionale è una misura precauzionale nel caso in cui alcuni stranieri in vacanza in Spagna abbiano mangiato dei prodotti contaminati da listeriosi durante il loro soggiorno iberico. Al momento non è stato comunque segnalato alcun caso all’estero, mentre in Spagna c’è il rischio che i casi siano ben di più rispetto a quelli accertati, almeno 500.

ALLARME LISTERIOSI IN SPAGNA, 150 CASI E UNA VITTIMA

Fra le pazienti affette anche 23 donne incinta, visto che le gestanti hanno maggiore possibilità di contrarre la listeriosi in un numero pari a 20 volte superiore rispetto agli altri adulti. La listeriosi è molto pericolosa per una donna in gravidanza visto che può causare aborti spontanei ma anche basso peso alla nascita, setticemia e infine meningite. Secondo quanto specificato dall’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il contagio avviene soprattutto durante gli ultimi tre mesi di gravidanza, e spesso e volentieri i sintomi possono essere “ignorati”, visto che a volte la listeriosi si manifesta sotto forma di una leggera febbre. Nei casi peggiori, invece, può provocare gravi disturbi neurologici come encefalite e meningite, ma anche forti mal di testa, febbre, vomito, diarrea, dolori muscolari e torcicollo. La listerosi colpisce anche gli over 60 e i neonati, e un caso su tre risulta essere mortale. Il consiglio è quello di evitare assolutamente carne cruda, soprattutto se si è dei pazienti a rischio.

