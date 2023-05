Allarme migranti, Uk “aiuta” Italia/ Collaborerà con Nord Africa per fermare partenze

L’allarme migranti lanciato dall’Italia non è rimasto inascoltato. Alla luce delle previsioni del governo Meloni, secondo cui 400mila migranti cercheranno di sbarcare nel nostro Paese dal Nord Africa, la polizia Uk sta studiando un piano per fermarli. Stando a quanto rivelato dal Times, l’idea è quella di far collaborare la polizia della National Crime Agency con i Paesi del Nord Africa per identificare e sgominare le bande di trafficanti di esseri umani, nel tentativo di fermare questa ondata di centinaia di migliaia di migranti che quest’estate cercherà di raggiungere il continente europeo.

Le previsioni italiane preoccupano il Regno Unito, del resto parliamo di un numero quattro volte più grande degli sbarchi dell’anno scorso. Nei primi tre mesi di quest’anno sono sbarcati 80mila migranti in Italia, il quadruplo di quelli arrivati nello stesso periodo dell’anno scorso. Il ministero dell’Interno Uk teme un’impennata di migranti che proveranno a raggiungere il Regno Unito su piccole imbarcazioni e camion. Infatti, ci si aspetta un aumento delle traversate in estate, motivo per il quale si stanno rafforzando gli sforzi per frenare le bande che organizzano questi viaggi.

EMERGENZA MIGRANTI, L’ASSIST DELL’UK ALL’ITALIA

Robert Jenrick, ministro dell’Immigrazione, oggi inizia un tour di cinque giorni in Nord Africa e in Europa. Si recherà in Tunisia e Algeria per offrire “tutti i mezzi” dello Stato britannico per contribuire a “smantellare, degradare e bloccare le bande alla fonte“. Il Times riporta che incontrerà anche le controparti in Libia. Dopo anni in cui i governi hanno speso milioni di sterline per provare a fermare i migranti che partono dalla Francia, il primo ministro britannico Rishi Sunak fa un altro tentativo per “fermare i barconi“, uno dei suoi cinque principali obiettivi. Prima di avviare il suo tour ha dichiarato: “Così come abbiamo approfondito la cooperazione diplomatica e di sicurezza sull’immigrazione clandestina con Francia, Italia e Albania, stiamo lavorando per migliorare la nostra cooperazione con altri importanti Paesi di transito e di origine della migrazione per affrontare questa sfida comune. È giusto utilizzare tutte le risorse dello Stato per smantellare, degradare ed eliminare le bande alla fonte“. Dopo la visita in Tunisia e Algeria, Jenrick si recherà in Italia per incontrare la premier Giorgia Meloni, poi volerà a Parigi per parlare con il ministro dell’Interno francese, quindi visiterà le spiagge di Calais, da dove partono i migranti che vogliono arrivare nel Regno Unito.

