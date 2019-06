Allarme zanzare tigre/ Come batterle? Liberati 500mila maschi sterili e…

Torna l’allarme zanzare tigre in tutta Italia con diversi luoghi pubblici da disinfestare. Si parla di un protocollo operativo formato da quattro cicli di lavoro che sono iniziati già il mese scorso. Il terzo invece arriverà a luglio e invece il quarto ad agosto. Domani inoltre prenderanno il via una serie di incontri di sensibilizzazione per cercare anche di informare i cittadini su come comportarsi. Arrivano poi notizie un po’ particolari da Bologna dove rimbalza la notizia di 500mila maschi sterili liberati, cosa che ha creato una psicosi generale. L’arrivo ritardato del caldo ha quindi fatto slittare anche l’arrivo delle zanzare tigre che ora diventano un pericolo potenziale davvero importante. Staremo a vedere quali saranno gli studi che verranno fatti nelle prossime settimane per evitare davvero di avere problemi.

Allarme zanzare tigre: perché liberarne 500mila?

Viene da chiedersi come mai a Bologna siano stati liberati 500mila maschi sterili di zanzare tigre. Questo ha lanciato un’allarme in tutta Italia e soprattutto nella parte alta del nostro paese. A partire da oggi infatti nel quartiere Navile inizieranno questi rilasci di circa 30mila esemplari a settimana. È stato specificato che l’invasione sarà comunque innocua e per una sperimentazione, visto che virus pericolosi come la Dengue e la Zika arrivano solo da femmine di zanzare tigre, queste sfruttano il loro pasto di sangue per alimentare le uova. Farle accoppiare però con maschi sterili porta queste anche a sterilizzare le stesse. Si bloccherebbe così di base la proliferazione degli insetti stessi.

