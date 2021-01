Allegra Ioppolo, amica lesbica di Dayane Mello/ “Siamo più di due amiche? Non lo escludo”

Esce allo scoperto Allegra Ioppolo, l’amica lesbica di Dayane Mello, nominata alcune settimane fa dalla stessa concorrente del Grande Fratello Vip durante una chiacchierata con i suoi coinquilini. Il giornalista del settimanale Chi, Gabriele Parpiglia, ha intervistato proprio Allegra Ioppolo, che ha fatto chiaramente capire come con Dayane Mello vi sia più di una semplice amicizia: “Dopo la rottura da Carlo Beretta – le sue parole – Dayane è venuta a Viareggio a trovarmi. Abbiamo trascorso le vacanze insieme. Però io ero a casa mia e lei in un hotel a Forte dei Marmi. Cosa posso dire sul nostro rapporto? La nostra è un’amicizia. Chiaramente se mi chiedi se ipoteticamente potrebbe esserci altro, allora io non lo escludo. Mai dire mai. O se c’è stato altro? No, non voglio, cioè, siamo amiche per adesso”.

Allegra ha raccontato di come da un giorno all’altro sia divenuta popolare: “Mi sono svegliata un giorno con il telefono e Twitter invaso da mie foto prese da Instagram. Mie foto dove tutti si chiedevano chi fossi. Ho scoperto che Dayane Mello durante una conversazione con le coinquiline mi ha presentato come la sua amica ‘Allegra di Viareggio’. Soltanto che quando lei mi presenta deve sempre aggiungere il mio orientamento sessuale, io sono l’amica lesbica dichiarata”.

ALLEGRA, AMICA DI DAYANE MELLO: “FRA LEI E ROSALINDA AMICIZIA VERA”

“Io ormai sono Allegra l’amica lesbica di Viareggio, ma va bene così. La cosa mi fa anche sorridere diciamo”, ha aggiunto Allegra Ioppolo. Dayane Mello ha sempre specificato che con Allegra vi sia solo un’amicizia, non lasciando intendere altro, di conseguenza bisogna credere anche alla versione della modella brasiliana, che non ha mai avuto troppi peli sulla lingua. C’è da dire comunque che la stessa sudamericana non è stata interpellata direttamente sulla vicenda, quindi non sono da escludere ulteriori risvolti nel caso dovesse rispondere a domanda precisa. Intanto nella casa più spiata d’Italia, Dayane si è molto avvicinata a Rosalinda Cannavò: “L’amicizia tra Dayane e Rosalinda Cannavò? Credo sia un rapporto molto vero – commenta Allegra – e un’amicizia molto bella. Fuori si è creata la coppia – ha aggiunto – hanno un fan club enorme, ma credo sia un’amicizia, non vedo altro. Perché conosco Dayane, so com’è e lei è molto fisica con le amiche. Da parte di Rosalinda, non la conosco… starà a lei fuori dalla Casa capire cosa prova. Non escludo che possa provare qualcosa di più”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA