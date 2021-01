Allegra Ioppolo fidanzata di Dayane Mello?/ “Cuore della modella batterebbe per lei”

Dayane Mello è single o il suo cuore batte già per una persona misteriosa fuori dalla Casa del GF Vip? Di recente si è parlato di una amicizia molto speciale, quella tra la modella brasiliana e tale Allegra Ioppolo, la quale è stata definita più volte dalla stessa Vippona nella Casa del GF Vip come “la mia amica lesbica”. Inevitabilmente il gossip ha preso piede e la stessa Allegra è venuta allo scoperto attraverso le pagine web di Giornalettismo che nei giorni scorsi ci ha svelato qualcosa di più sul suo conto. La giovane “amica lesbica” di Dayane ha 26 anni e stando alle indiscrezioni di Gabriele Parpiglia, il suo nome nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip era emerso più di una volta. Come spiegato dalla stessa giovane, il loro incontro è avvenuto esattamente tre anni fa a Forte dei Marmi: “All’epoca eravamo entrambe fidanzate… lei con un uomo, io con una ragazza. Da qual momento io e Dayane abbiamo iniziato a legare e non ci siamo mai perse di viste”, ha spiegato Allegra.

Ma cosa c’è davvero tra le due donne? C’è chi parla di “amicizia speciale” e chi si spinge ben oltre parlando di sentimenti più vicini all’amore. Non è chiara la natura dei loro sentimenti, né possiamo dire che sia la sua fidanzata, ma Allegra ha confermato assolutamente la loro “amicizia speciale” spiegando che dopo la storia tra la brasiliana e Carlo Beretta, attuale fidanzato di Giulia De Lellis, la Vippona sarebbe “sempre stata single”.

ALLEGRA IOPPOLO E DAYANE MELLO: COSA C’È TRA LORO?

Allegra Ioppolo è stata l’ultima persona che Dayane Mello avrebbe visto e poi sentito telefonicamente prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. “Mi ha chiesto anche se poteva lasciare il mio numero alla produzione, se volessero farle una sorpresa, ma non ho mai ricevuto alcuna chiamata”, ha rivelato la 26enne, che a domanda diretta se ci fosse mai stato qualcosa tra di loro ha glissato parlando solo di amicizia. A quanto pare però, il gossip sul loro conto non si è affatto fermato e proprio di recente, sempre Gabriele Parpiglia, lo stesso giornalista che l’aveva intervistata per Giornalettismo, ha riacceso i riflettori sul rapporto tra le due donne nel corso di una puntata del format web Casa Chi. Parpiglia ha svelato cosa sarebbe avvenuto dopo la fine della relazione tra Dayane Mello e l’attuale compagno della de Lellis: “Quando stavano insieme ha conosciuto la migliore amica di Carlo che si chiama Allegra. Dayane rompe con Beretta ma non con la ragazza”, ha rivelato il giornalista. “Noi l’abbiamo intervistato la migliore amica di Dayane e il suo cuore non apparterebbe ad un uomo ma batterebbe per lei”, ha proseguito Parpiglia, lasciando intendere qualcosa in più di una semplice amicizia tra le due donne.



© RIPRODUZIONE RISERVATA