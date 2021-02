Allegra Mostyn-Owen, figlia Gaia Servadio/ “Boris Johnson? Non mi è mai piaciuto”

Allegra Mostyn-Owen è stata la prima moglie di Boris Johnson, primo ministro del Regno Unito. Allegra, classe 1964, è la figlia della scrittrice Gaia Servadio e William Mostyn-Owen, storico dell’arte amante dell’Italia. Allegra e Boris Johnson si conobbero ai tempi dell’università a Oxford e si sposarono nel 1987. “Allegra aveva molto l’aspetto di un angelo di Botticelli: biondo ed etereo. Quella qualità la faceva sembrare intoccabile per il resto di noi, esattamente ciò che Boris avrebbe voluto come trofeo”, commentò un compagno di studio ai tempi del loro fidanzamento, come riporta il Daily. Il matrimonio fu celebrato a Woodhouse, nello Shropshire, proprietà del padre milionario di Allegra. Il Daily Mail descrisse le nozze “come un incrocio tra La Dolce Vita e Brideshead Revisited”. Nel 1993 Allegra Mostyn-Owen e Boris Johnson divorziarono. Dopo pochi mesi il politico si sposò con Marina Wheleer (dal matrimonio finito nel 2018, sono nati 4 figli), con cui aveva tradito la prima moglie.

Allegra Mostyn-Owen, ex moglie di Boris Johnson: le parole della madre

Nei sei anni di matrimonio Allegra Mostyn-Owen e Boris Johnson non hanno avuto figli. La scrittrice Gaia Servadio non ha mai nascosto di non avere in grande simpatia il marito della figlia: “Boris non mi è mai piaciuto. Con Allegra si erano conosciuti a Oxford. Quando hanno deciso di sposarsi ho fatto di tutto per dissuadere mia figlia. Non mi piaceva che fosse di destra, ma soprattutto non mi piaceva il carattere. Per lui la verità non esiste. Per fortuna lui e Allegra non hanno avuto figli. Poi lei si è resa conto di quanto si fosse sbagliata”, ha raccontato al settimanale F. Finito il matrimonio con Boris Johnson, Allegra ha intrapreso una nuova carriera insegnando inglese e arte alle donne musulmane in una moschea nell’East London. Tramite un’amica conosciuta grazie al suo nuovo lavoro, Allegra è stata ospite a un matrimonio a Lahore, in Pakistan, dove ha incontrato il suo secondo marito, Abdul Majid, di 22 anni più giovane di lei. I due si sono sposati nel 2010.



© RIPRODUZIONE RISERVATA