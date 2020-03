Allegri al Psg?/ Calciomercato, contatti con Leonardo: Thomas Tuchel verso l’addio

La carriera di Massimiliano Allegri proseguirà al Psg? Ipotesi di calciomercato assolutamente plausibile, se pensiamo che non per la prima volta ne sentiamo parlare. In particolare però negli ultimi giorni ci sarebbero stati dei contatti diretti tra Leonardo, direttore generale del club francese, e Giovanni Branchini che è il procuratore dell’allenatore livornese: il tema sarebbe il rapporto agli sgoccioli con Thomas Tuchel, che era arrivato dal Borussia Dortmund ed è alla sua seconda stagione ma, nonostante la qualificazione ai quarti di Champions League, potrebbe lasciare in estate. Il caso scatenante sarebbe la gestione di Mauro Icardi: fondamentale per Leonardo, al momento opzione secondaria (se non di meno) per Tuchel, nonostante un grande avvio all’ombra della Torre Eiffel. Se l’addio si consumerà in estate, Allegri sarebbe la prima opzione per la panchina.

ALLEGRI AL PSG? CALCIOMERCATO, CONTATTI CON LEONARDO

Massimiliano Allegri è fermo dallo scorso maggio: la separazione con la Juventus, avvenuta dopo cinque stagioni, ha portato il toscano ad un anno sabbatico. Non una novità considerati i precedenti illustri (Pep Guardiola in primis, esaurito lo straordinario ciclo a Barcellona), ma certamente una sorpresa perché il periodo bianconero lo aveva messo nell’élite dei tecnici europei. Evidentemente Allegri non ha mai trovato la squadra giusta dalla quale ripartire: nel valzer delle panchine ce n’erano poche disponibili (parlando ovviamente di quelle di un certo calibro), così il tecnico ha scelto di sedersi e aspettare una nuova occasione. A gennaio, quando il Barcellona ha esonerato Ernesto Valverde, sarebbe stato la prima opzione per la panchina blaugrana ma, stando alle notizie filtrate, avrebbe rifiutato proprio perché nei suoi piani non c’era un lavoro in corso d’opera.

Oggi invece le cose cambiano, e dall’estate Massimiliano Allegri potrebbe ripartire dal Psg. Nelle cinque stagioni con la Juventus il toscano ha vinto cinque scudetti (proseguendo la striscia iniziata da Antonio Conte), quattro Coppe Italia – primo allenatore di Serie A a fare pokerissimo di tricolori e vincere la Coppa Italia per almeno tre stagioni consecutive – e due Supercoppe Italiane, 11 titoli ai quali è mancata solo la Champions League. Allegri però ha centrato per due volte la finale, riuscendoci per la prima volta nel suo primo anno bianconero e quando praticamente nessuno lo reputava possibile; caso strano, a chiamarlo al Psg sarebbe quel Leonardo di cui aveva preso il posto sulla panchina del Milan nel 2010, andando subito a vincere lo scudetto ma poi calando nei risultati, anche a causa di cessioni e addii illustri nell’estate 2012.



