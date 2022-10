ALLEGRI ESONERATO?/ Juventus, addio Champions, il tecnico: “Non è un fallimento”

JUVENTUS FUORI DALLA CHAMPIONS LEAGUE. ALLEGRI ESONERATO?

Allegri esonerato? Le vittorie in campionato sembravano aver rimesso in sella in maniera più salda l’allenatore della Juventus ma la Champions League è arrivata a presentare il conto al mister bianconero. 4-3 per il Benfica nella sfida decisiva del girone, in una situazione per la qualificazione agli ottavi già compromessa ma quando i lusitani sono scappati sul 4-1 è apparso chiaro che i primi due posti nel girone fossero off limits per la Juve. La reazione che ha riportato sul 4-3 i bianconeri e il contemporaneo 7-2 subito dal Maccabi a Parigi ha tenuto almeno in piedi la speranza di continuare a giocare in Europa League.

Allegri però sa bene potrebbe tornare in bilico o essere addirittura esonerato: il presidente juventino Andrea Agnelli già dopo la sconfitta in casa del Maccabi Haifa aveva sottolineato come la Juventus tirerà le somme solo a fine stagione, escludendo dunque la possibilità che le strade con Allegri possano separarsi prima della fine della stagione. Questo, anche se Agnelli non l’ha esplicitato, anche considerando l’oneroso contratto che lega l’allenatore al club torinese fino al 2025, ovvero altre due stagioni alla fine di questa. Anche separandosi a fine stagione, Allegri potrebbe richiedere una ricca buonuscita.

JUVENTUS, ALLEGRI ESONERATO?: “CONCENTRIAMOCI SUL CAMPIONATO…”

Massimiliano Allegri, per i tifosi infuriati, andrebbe esonerato: il tecnico dalla sua ha difeso la sua posizione dopo il ko a Lisbona e l’eliminazione dalla massima competizione europea con una giornata d’anticipo rispetto alla fine della fase a gironi. “Questo ko non è da considerare un fallimento. Ci sono anche queste serate, ci sono anche le sconfitte. Deve essere l’opportunità per rituffarci in campionato. Siamo dispiaciuti e arrabbiati ma l’eliminazione non è oggi ma nelle gare precedenti. Non serve abbattersi, queste cose non vorremmo succedessero ma succedono. Dobbiamo reagire, abbiamo un campionato da giocare: c’è un’Europa League da conquistare, non sarà facile, ci sono giocatori da recuperare. Da domani serve solo riprendere a lavorare.

L’Europa League però è una prospettiva alla quale Allegri ora non vuole pensare: “Si lotta per giocare la Champions. Poi arrivare in fondo è un altro discorso, il livello è altissimo, ci sono squadre di primissima fascia. Siamo molto arrabbiati perché siamo usciti, ci sono tre giorni per preparare la trasferta di Lecce, serve ricaricarsi, non piangiamoci addosso. Poi verrà il Paris, su cinque partite ne abbiamo perse quattro“. Di sicuro se il tecnico non dovesse arrivare alla pausa per il Mondiale accompagnato da buoni risultati, la sua avventura potrebbe davvero chiudersi in anticipo, approfittando proprio della lunga sosta per una riorganizzazione da parte del club: da Lecce parte davvero una nuova verifica per Allegri: se dovesse perdere verrebbe esonerato. Senza troppe esitazioni…











