Allegri esonerato?/ Juventus, Bologna decisivo: dubbi sul nuovo allenatore

ALLEGRI ESONERATO? IL BOLOGNA PUÒ ESSERE L’ULTIMA FERMATA

Massimiliano Allegri sarà esonerato dalla Juventus? Il tema resta ovviamente molto caldo: il tecnico livornese alle ore 20:45 di domenica 2 ottobre ospita il Bologna, e questa per lui potrebbe essere l’ultima partita sulla panchina bianconera. Se ne era parlato già prima della sosta per le nazionali: sconfitta in casa dal Benfica in Champions League, la Juventus era andata a Monza in una situazione pressante e di crisi, anche per qualche commento di troppo circolato all’esterno (ma questa volta in maniera esplicita) da parte del capitano Leonardo Bonucci e dello stesso Allegri, non esattamente sulla stessa lunghezza d’onda.

Come è andata lo ricordiamo: la Juventus ha perso a Monza, sprofondando nella classifica di Serie A e giocando anche malissimo. Allegri è rimasto al suo posto: indiscrezioni di corridoio ci hanno detto come Exor e Pavel Nedvev fossero assolutamente schierati per la soluzione dell’esonero, alla fine però dal CdA è uscita la conferma e questa forse ha avuto soprattutto motivi economici. Sia come sia Allegri è ancora l’allenatore della Juventus, ma oggi potrebbe davvero giocarsi la panchina.

ALLEGRI ESONERATO? IL NUOVO ALLENATORE DELLA JUVENTUS

Attualmente è ancora difficile capire chi sarebbe il nuovo allenatore della Juventus qualora Massimiliano Allegri dovesse essere esonerato. I nomi sono stati fatti a loro tempo, e ovviamente sono sempre quelli: ormai fuori causa Roberto De Zerbi che ha firmato per il Brighton, ma fuori dai giochi anche Antonio Conte che ha ribadito esplicitamente come il suo contratto sia con il Tottenham, e l’accostamento alla panchina sulla quale ha scritto la storia sia ingeneroso e maleducato. Dunque, chi rimane come potenziale nuovo allenatore della Juventus?

Certamente Paolo Montero (molto più di Massimo Brambilla) che sta facendo bene con la Primavera e rappresenterebbe una soluzione “a costo zero”, essendo già a libro paga della società; poi i due allenatori stranieri, Thomas Tuchel esonerato dal Chelsea poche settimane fa e Mauricio Pochettino che dopo aver chiuso il rapporto con il Psg è rimasto senza squadra. A meno che, lo avevamo detto anche due settimane fa, possa esserci qualche nome a sorpresa che non abbiamo contemplato: è davvero tutto possibile, ma chiaramente per uno scenario del genere Massimiliano Allegri dovrà prima essere esonerato dalla Juventus…











