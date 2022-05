Allegri esonero: addio dopo zero tituli?/ “Juventus ripartirà da lui per nuovo ciclo”

Poteva salvare la stagione aggiungendo in bacheca la Coppa Italia, invece Massimiliano Allegri fa parlare di sé per le voci su un eventuale esonero. Dopo la sconfitta contro l’Inter, tra i tifosi si è acceso di nuovo un po’ di malumore riguardo la conferma dell’allenatore. Eppure in casa Juventus non ci sarebbero dubbi circa il futuro del tecnico livornese. Le strade di Allegri e Juventus non dovrebbero separarsi: secondo la Gazzetta dello Sport, ripartiranno insieme per ricostruire un nuovo ciclo dalle ceneri di questa stagione che si è chiusa senza titoli, come non accadeva dall’epoca in cui sulla panchina bianconera sedeva Delneri.

DIRETTA/ Genoa Juventus (risultato 0-1) streaming video tv: palo di Dybala!

A proposito di Massimiliano Allegri, il quotidiano sportivo rivela che era stato cercato anche da Marotta e che quindi poteva essere seduto ora sulla panchina dell’Inter, ma aveva già scelto di tornare alla Juventus, costringendo la dirigenza nerazzurra a ripiegare su Simone Inzaghi. Ora invece si torna a parlare del suo futuro perché i tifosi bianconeri auspicano l’inizio di un nuovo corso con un altro allenatore.

Diretta/ Cagliari Juventus (risultato finale 1-2): la decide Vlahovic!

ALLEGRI ESONERO? JUVENTUS LO CONFERMA

Sui social è tornato d’attualità l’hashtag #AllegriOut, con i tifosi della Juventus che chiedono a gran voce sui social un allenatore in grado di dare un gioco alla squadra, che peraltro va rifondata. Massimiliano Allegri, artefice di gran parte dei successi cominciati con Antonio Conte, chiude l’annata con la sola consolazione di aver conquistato un quarto posto, l’ultimo utile per la Champions League. Sembra essere quindi la chiusura definitiva di un ciclo, che fino alla gestione di Maurizio Sarri e Andrea Pirlo aveva visto la Juventus portare comunque qualche trofeo a casa.

ROBERTO MANCINI SI DIMETTE?/ Gattuso tra le idee della Figc come nuovo ct Nazionale

Sul banco degli imputati finisce l’allenatore, che non è riuscito a consentire a questa squadra di centrare un trofeo che avrebbe dato un’iniezione di fiducia all’ambiente. Curioso che la Juventus chiuda la stagione senza titoli a 10 anni dall’inizio del ciclo vincente. Massimiliano Allegri, legato alla Juventus con un contratto di tre anni, quindi fino al 30 giugno 2025 e con un ingaggio di 7 milioni di euro a stagione, non sembra al momento a rischio esonero, sebbene è ciò che auspicano i tifosi bianconeri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA