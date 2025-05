ALLEGRI NUOVO ALLENATORE ROMA: MAX NELLA CAPITALE

Massimiliano Allegri nuovo allenatore Roma? Forse quel siparietto di Claudio Ranieri in conferenza stampa, quando aveva candidamente ammesso che nella prossima stagione i giornalisti avrebbero potuto vedere nella pancia dello stadio Olimpico, era più di un lapsus: con grande aplomb Ranieri aveva immediatamente ritrattato affermando che sì, sarebbe potuta essere una possibilità qualora Allegri avesse trovato un’altra squadra tornando così in Serie A, ma il suo nome legato alla Roma è sempre stato concreto, forse anche in testa ai famosi casting della società. Che dunque oggi Allegri sia nella capitale può non essere una coincidenza: ufficialmente per seguire gli Internazionali d’Italia (era stato anche alle Atp Finals di Torino, dove si era incontrato con Jannik Sinner), ma naturalmente in questi casi si tende sempre a scoprire l’inghippo.

Calciomercato Roma/ Sirene arabe e sudamericane per Paredes, Kleindienst piace in attacco (6 maggio 2025)

E dunque, unito al fatto che Dan Friedkin sarebbe allo stesso modo in arrivo, l’avvistamento potrebbe davvero significare che qualcosa bolle in pentola, anche se non necessariamente questo porterebbe alla firma. Qui infatti si dovrebbero incastrare tutti i pezzi del puzzle: avevamo riportato come voci di corridoio sostenessero che Allegri volesse solo il Milan, che ci sta pensando così come il Napoli – in caso di addio di Antonio Conte – mentre qualcuno incredibilmente lo voleva successore di Gian Piero Gasperini all’Atalanta. Noi ci sentiamo dire, al momento e senza ovviamente conoscere tutto il quadro, che Allegri nuovo allenatore Roma è un’ipotesi molto concreta, aspettiamo gli sviluppi dei prossimi giorni anche perché a breve dovrebbe terminare il famoso casting dei Friedkin e Ranieri.

Nuovo allenatore Roma/ C'è un candidato a sorpresa: ecco come si compone il puzzle

LA NUOVA ROMA DI ALLEGRI

Dunque Allegri nuovo allenatore Roma? La possibilità esiste ed è giusto esplorarla. A questo punto, è d’uopo anche ragionare su come il livornese potrebbe far giocare i giallorossi: l’ipotesi più accreditata è quella del 3-5-2, per due motivi. Il primo: la squadra è già abituata con la difesa a tre, portata in dote da José Mourinho e poi ripresa da Ranieri, che infatti oggi schiera la Roma con il 3-4-2-1 o possibili varianti. La seconda: lo stesso Allegri ha fatto del 3-5-2 il suo modulo prediletto alla Juventus, anche se varrebbe la pena ricordare che lo aveva temporaneamente abbandonato, nei suoi primi anni bianconeri, “screditando” Antonio Conte e arrivando in finale di Champions League, la prima volta, con il 4-3-1-2, prima di passare lui pure al 3-4-2-1 e volare a Cardiff.

Calciomercato Roma News/ Sfida a tre per un centrale, lontano un giovane terzino

Ecco, diciamo che Allegri nuovo allenatore Roma resterebbe per il momento un punto di domanda dal punto di vista tattico: in carriera ha dimostrato di sapersi adattare ai calciatori in rosa, due esempi su tutti sono Dani Alves alzato a centrocampo, in maniera simile a quanto fatto dal Barcellona (che pure partiva da un 4-3-3 di base) e naturalmente l’invenzione di Mario Mandzukic esterno tattico in un 4-2-3-1, così da aumentare i calciatori offensivi in campo. È difficile affermare con sicurezza che Allegri giocherebbe a tre dietro, quasi certamente però chiederebbe la conferma di Paulo Dybala che con lui è esploso nella Juventus, e del resto proprio la volontà di ripartire senza la Joya avrebbe frenato Gasperini dal diventare il nuovo allenatore Roma.