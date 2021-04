Allegri torna alla Juventus?/ Galeone: “Ho questa sensazione, lo chiamerà Elkann”

Il possibile ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus continua a tenere banco, ma è sempre più d’attualità rispetto ad altre ipotesi, anche perché i nodi da sciogliere sono tanti in casa bianconera, anche a livello dirigenziale dopo il flop della Superlega per la quale tanto si era speso Andrea Agnelli. Giovanni Galeone, ex tecnico del Pescara e mentore proprio di Massimiliano Allegri, ha detto la sua in un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: è convinto che ci potrà essere il ritorno di Allegri alla Juventus e che possa essere direttamente John Elkann a chiamarlo. Di certo l’esperienza di Andrea Pirlo sulla panchina dei bianconeri si sta rivelando decisamente negativa e questo fa sì che torni in auge con insistenza il nome dell’ex tecnico dei campioni d’Italia in carica, che ha lasciato la Juventus nel 2019, facendo spazio a Maurizio Sarri prima e ora ad Andrea Pirlo. Le recenti prestazioni (deludenti) della squadra bianconera, una rosa da rifondare per tornare ai vertici (ma attenzione ai conti…) e una situazione delicata sotto ogni punto di vista richiedono l’intervento di un allenatore esperto e che magari conosca già l’ambiente. In altre parole, molti sono convinti che Massimiliano Allegri sia la soluzione perfetta per la Juventus.

ALLEGRI TORNA ALLA JUIVENTUS? PARLA GIOVANNI GALEONE

Nel corso dell’intervista, Giovanni Galeone ha parlato dunque del possibile ritorno di Allegri alla Juventus, tema sul quale si era esposto già in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale Galeone aveva parlato di un avvicinamento importante tra le parti. Adesso da parte del ‘padrino’ sportivo di Allegri arriva un’ennesima indiscrezione sul futuro di Max: “La mia sensazione è che torni alla Juventus. Lui ha voglia di tornare e il suo silenzio mi fa pensare proprio al fatto che ci possa essere qualcosa di concreto”. Galeone ha parlato della prossima sfida della Juventus contro l’Udinese addirittura già come decisiva sotto tutti i punti di vista con una battuta: “Se perdessero chi andrà ad allenarla, Ciccio Grabbi (ex attaccante, ora alla Under 15 della Juventus ndR)?”. Galeone non si espone del tutto, ma lascia capire che Allegri potrebbe realmente fare ritorno alla Juventus: “Ha qualcosa tra le mani che in questo momento non deve trapelare. Ciò che è certo è che sicuramente tornerà ad allenare”. Galeone ha commentato così la situazione bianconera, in campo e fuori: “Non è messa benissimo per la corsa Champions e sinceramente non so se eventualmente sarà Agnelli a richiamare Allegri. Sarà la proprietà, forse Elkann, a scegliere e contattare il prossimo allenatore”.

